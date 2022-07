Lista de imputados por el juez Baltasar Garzón en la 'Operación Gürtel'

El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha imputado los delitos de blanqueo de capitales, defraudación fiscal, cohecho y tráfico de influencias a un total de 37 personas relacionadas con la operación Gürtel, la trama de corrupción presuntamente liderada por el empresario Francisco Correa.



Garzón, que esta mañana ha levantado parcialmente el secreto del sumario, comenzará a partir de mañana a tomar declaración a los imputados con los testimonios de la mujer de Correa, María del Carmen Rodríguez Quijano, Felisa Isabel Jordán -relacionada con empresas implicadas en la trama- y Carmen Luis Cerezo.



En el listado de imputados, todos ellos a petición de los fiscales anticorrupción Myriam Segura y Concha Sabadell, figura también el ex consejero delegado de Repsol YPF Ramón Blanco Balín y el último de los detenidos, el responsable de la empresa Orange Market, Alvaro Pérez. Otro de los nombres destacados es el de Jacobo Gordon, testigo de la boda de Alejandro Agag y la hija del ex presidente del Gobierno José María Aznar. También está imputado el ex alcalde de Boadilla, Arturo González Panero, que ha renunciado a su cargo este mismo miércoles.



Este es el listado de las 37 personas imputadas, incluyendo los tres primeros detenidos e imputados el pasado viernes:

Francisco Correa

Pablo Crespo

Antoine Sánchez

Arturo González Panero

Guillermo Ortega Alonso

José Ramón Blanco Balín

Juan Antonio (empleado del despacho R. Blanco-Guillamont)

Carmen (empleada del despacho R. Blanco-Guillamont)

Alvaro Pérez Alonso

José Javier Nombela Olmo

Jesús Calvo Soria

Manuel Delgado Solís

José Luis Ulibarri Comerzana

Pablo Collado Serra

José Luis Izquierdo López

Fernando Torres Manso

Cándido Herrero Martínez

María Victoria Romero Párraga

Luis de Miguel Pérez

Andrés Bernabé Nieto

María del Carmen Rodríguez Quijano

Jacobo Gordon Levenfeld

David Luis Cerezo

Paula Seco de Herrera López

Mónica Magariños Pérez

Carmen Luis Cerezo

Antonio Herrero González

Guillermo García Coello

Joaquín García Mármol

Felisa Isabel Jordan Goncet

Francisco Javier Pérez Alonso

José Antonio (Pepechu, empleado del despacho de Manuel Delgado)

Guillermo Martínez Lluch

Juan Pérez Mora

Pablo Ignacio Gallo Alcántara Criado

Carlos Ignacio Hernández Montiel

Juan Manuel Jiménez Bravo