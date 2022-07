Garzón investigará las filtraciones por el caso Gürtel después de que lo denunciase el PP

El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha abierto una pieza separada para analizar las filtraciones a la prensa por el supuesto caso de corrupción urbanística conocida como 'Gürtel', después de que lo denunciara el PP.Según han explicado fuentes jurídicas se investigarán las filtraciones a la prensa de los detalles de esta causa que se encuentra bajo secreto de sumario.Por su parte, el Partido Popular ya ha presentado en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) un escrito en el que denuncia las filtraciones del sumario que está instruyendo Garzón sobre la presunta trama de corrupción que actuaba en pueblos del noroeste de Madrid y en la Comunidad Valenciana, según confirmaron fuentes jurídicas.Por su parte, Zapatero ha pedido calma al PP y que respete el Estado de derecho, que en este país "funciona y bien.Esta misma tarde, la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, trasladó personalmente esta queja al fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, por un hecho que a su juicio, se trata de "".En este sentido, el presidente nacional del PP, Mariano Rajoy, adelantó este mediodía en una conferencia de prensa que llevaría esta queja al Consejo ante "la". "El PP desconoce el contenido del sumario", dijo, tras lamentar las filtraciones que se están produciendo.Rajoy también aseguró que presentaría otro escrito de denuncia ante la Fiscalía General del Estado por el "uso político" que, a su juicio, se está realizando de esta institución."Le he dicho al fiscal que solicitamos el amparo y que vamos a presentar una denuncia en los términos jurídicos que correspondan en la Fiscalía para que examine yo de quien corresponda, el origen de esas filtraciones", ha explicado Cospedal, tras la reunión que mantuvo durante media hora con el fiscal general.La 'número dos' del PP ha trasladado a Conde-Pumpido la "preocupación" del Partido Popular por que "un caso como el que se ha producido se haya presentado ante la opinión pública como".Además, ha criticado que los medios de comunicación tuvieran conocimiento de los hechos "prácticamente antes de que se estuvieran produciendo" y conpor parte del juzgado.Estas palabras van en la línea de las pronunciadas por el líder 'popular', Mariano Rajoy, que adelantó esta mañana que el PP denunciará ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) la "intolerable violación del derecho de sumario en perjuicio del PP".Por su parte, el jefe del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, debe respetar el Estado de derecho, que en este país "funciona y bien".Zapatero ha exigido al PPque investigan la presunta trama de corrupción relacionada con su partido y le ha advertido de que atacar al adversario perjudica la imagen de las instituciones.En rueda de prensa en el Palacio de la Moncloa junto a la presidenta argentina, Cristina Fernández, Zapatero ha asegurado que comprende que se trata de asuntos "desagradables" porque, de una manera u otra, todos los partidos los han vivido en distintos momentos, pero ha recomendado a los populares que reaccionen "con temple y con sentido de las cosas".Zapatero ha querido responder en concreto a las críticas que el líder del PP, Mariano Rajoy, ha vertido esta mañana contra la Fiscalía, a la que ha acusado de tratar de diferente manera al PP y al PSOE.En este sentido, ha asegurado que la actitud del PP no es buena para la imagen de la representación pública, de los fiscales y de la policía que están investigando el caso.Por su parte, la secretaria de Organización del PSOE, Leire Pajín,, los jueces, los fiscales y la Policía".En rueda de prensa en la sede socialista de Ferraz, Pajínen las que acusaba al PSOE de presionar a la Fiscalía y ha lamentado que el presidente del PP, Mariano Rajoy, no la haya desautorizado.Así, la 'número tres' del PSOE ha tachado de "insólitos" los comentarios de ambos dirigentes en relación con la investigación abierta por la Audiencia Nacional sobre una presunta trama de corrupción entre empresarios que han tenido vínculos con cargos del PP.En este sentido, ha recalcado que no ha sido el PSOE quien ha denunciado el caso sino que "supuestamente" fueron cargos del propio PP los que denunciaron los presuntos delitos económicos y aprovechó para recalcar también que "es el Partido Popular el que espía supuestamente al Partido Popular".