Mariano Rajoy ha arremetido contra José Luis Rodríguez Zapatero a cuentas de la economía y del plan del Gobierno de fortalecer con 30.000 euros el sistema financiero . Rajoy ha acusado al presidente de actuar con "soberbia y cobardía" por "engañar" a la gente con el Fondo para la Adquisición de Activos Financieros y no decir "con claridad" que esa medida va destinada a "ayudar a los bancos", no a las pymes ni a las familias.Durante la clausura de la XIII reunión Interparlamentaria que el PP ha celebrado en La Coruña, el presidente del PP se ha burlado de la política socialdemócrata que practica el presidente del Gobierno"Quiero que se ayude al sistema bancario, pero quiero que se ayude a las familias y a las pequeñas y medianas empresas" ha dicho Rajoy, que ha asegurado que el plan del Gobierno "no arregla las cosas". "El problema es el paro" ha explicado Rajoy, que ha continuado criticando el proyecto de Presupuestos Generales del Estado que ha presentado el Ejecutivo."El Presupuesto anuncia más paro, más impuestos y no tiene una sola medida de estímulo, y encima no quieren hablar de ello. A la incompetencia se suma la soberbia", ha afirmado Rajoy.El líder del PP ha criticado que en los PGE haya Más de 25.000 millones de euros tienen los PGE para pagar el paro. Y Zapatero debería saber que es un derecho de la gente cobrarlo, porque para eso cotiza". Rajoy ha ido más allá y ha dicho queporque implicarán más déficit y más paro, así como no estimularán la productividad.Rajoy le ha pedido al Gobierno "ideas claras" y "valentía" y ha apostillado: "Cuanto más tarde en tomar decisiones, más tarde vamos a salir de la crisis, y en peor situación".Durante la reunión Interparlamentaria, y cuando no creía que los micrófonos le estaban grabando, Mariano Rajoy se ha referido al desfile de las Fuerzas Armadas como un "coñazo" . Unas afirmaciones que han sido descalificadas por el PSOE y por la Asociación de Militares de España, AME.