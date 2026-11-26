El Barcelona visitará al Logroño United, el Real Madrid al Argual y el Atlético de Madrid al Alavés en los octavos de final de la Copa de la Reina, el 19 y 20 de diciembre, según deparó el sorteo que se hizo este jueves en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas.

Las eliminatorias se disputarán a partido único en la sede del equipo de menor categoría. Al sorteo asistieron Sonia Bermúdez, seleccionadora española, y las jugadoras Ainhoa Marín, de la Real Sociedad, y Sara Ortega, del Athletic Club, que se encuentran concentradas con el combinado nacional en la Ciudad del Fútbol.

En el sorteo entraron los ocho equipos que superaron la ronda anterior, dos de Segunda Federación y seis que de la máxima categoría, además que los ocho restantes de la Liga F que faltaban por participar.

Las dos grandes sorpresas de la ronda anterior las protagonizaron los dos equipos de Segunda Federación, que eliminaron a dos conjuntos de la primera categoría. As Celtas eliminó al RCD Espanyol (2-1) y el Argual hizo lo propio con el Madrid CFF (2-0).