El último España - Inglaterra de la UEFA Nations League se jugará en el Estadio Riyadh Air Metropolitano

El partido España-Inglaterra se celebrará en el Estadio Riyadh Air Metropolitano de Madrid, el próximo 15 de noviembre en la última jornada de la UEFA Nations League, según ha anunciado la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) este martes.

El conjunto de Luis de la Fuente buscará clasificarse para su cuarta Final Four de la UEFA Nations League consecutiva, para lo que deberá quedar en primera posición del grupo tres de la Liga A, integrado por Inglaterra, República Checa y Croacia.

España contra Inglaterra, Croacia y Chequia El primer partido de la Roja tras conquistar el Mundial será precisamente contra la selección inglesa en Wembley el 26 de septiembre. Y los siguientes compromisos en tierras españolas serán contra Croacia en Sevilla el 29 de septiembre, Chequia en Oviedo el 3 de octubre y, el citado encuentro contra Inglaterra en Madrid el domingo 15 de noviembre. Croacia, Inglaterra y Chequia, rivales de España en la próxima Nations League España se mantiene invicta en el Riyadh Air Metroplitano, estadio del Atlético de Madrid, que tiene una capacidad para más de 70 mil espectadores. Desde su inauguración en 2017, la selección venció a Argentina en una goleada histórica por 6-1 y frente a Rumanía 5-0, además de sumar un empate a cero contra Portugal en junio de 2021. Inglaterra terminó en tercera posición el pasado Mundial de 2026, tras caer en semifinales frente a Argentina y vencer a Francia 6-4 en el partido por el bronce. El partido ante el conjunto inglés será la reedición de la final de la pasada Eurocopa en la que España se impuso por 2-1, levantando así su cuarto título continental.