La UEFA concede al Metropolitano la final de la Champions 2027 y deja en el aire el Barça - Villarreal de Miami

Ocho años más tarde el Estadio Metropolitano volverá a acoger final de la Champions League. Lo hará en 2027 en una fecha marcada siempre en el calendario. El Comité Ejecutivo de la UEFA ha tomado la decisión después de reunirse en Tirana, precisamente para decidir esto y donde el estadio del Atlético de Madrid le ha ganado la partida al estadio olímpico de Bakú, en Azerbaiyán que también presentaba candidatura.

El recinto rojiblanco será por segunda vez la sede de la final de la máxima competición continental, después de hacerlo en la edición 2018-2019, en la que el Liverpool se llevó el título frente al Tottenham.

Incluido entre los once estadios españoles para acoger partidos hasta las semifinales del Mundial de 2030, el estadio fue inaugurado el 16 de septiembre de 2017, es el escenario en el que el primer equipo rojiblanco juega sus partidos y tiene capacidad para 70.692 espectadores, el 96% a cubierto.

Entre el resto de sedes destacan la Supercopa 2026 que se celebrará en Austria o la final de la Women´s Champions League 2027 que se disputará en el National Stadium de Varsovia.