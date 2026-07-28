Roberto Mancini, confirmado como nuevo seleccionador italiano tras la crisis del 'caso Pirlo'

Roberto Mancini será el nuevo seleccionador italiano, según ha anunciado este martes el presidente de la Federación Italiana de Fútbol (FIGC), Giovanni Malagò, poniendo fin a la crisis en la 'azzurra' que desató el fallido nombramiento de Andrea Pirlo y su marcha atrás por su relación con una casa de apuestas rusa. Una decisión frustrada que provocó la dimisión del hasta este lunes director técnico de la federación, Paolo Maldini, y su asistente Leonardo.

Además, Claudio Ranieri será el nuevo director técnico de la selección italiana en sustitución de Maldini, que ha dimitido al cargo 15 días después de su nombramiento. "El tiempo apretaba y yo he considerado que la persona que debía convertirse en comisario técnico de la selección italiana fuera Roberto Mancini por una serie de consideraciones de las que asumo la responsabilidad", ha declarado Malagò en una rueda de prensa tras el consejo federal de la FIGC.

Mancini (Jesi, 1964) volverá a ponerse al frente de la 'Azzurra', tras una primera experiencia como su responsable entre 2018 y 2023, con el objetivo de sacarla de la grave crisis que atraviesa al verse excluida de tres Mundiales consecutivos.

Su elección se produce después de la crisis que ha suscitado el veto en el último momento a Andrea Pirlo como seleccionador debido a su trabajo como representante de una casa de apuestas rusas. Esta situación causó una grave desavenencia entre Malagò y su director técnico, Paolo Maldini, y el asesor de este, Leonardo, nombrados hace apenas dos semanas y partidarios de Pirlo.

En su primera comparecencia pública tras esta crisis, que llegó incluso a irritar al ministro de Deportes, Claudio Abodi, el presidente de la FIGC ha intentado rebajar las tensiones. Malagò declaró que ni él ni Maldini conocían el trabajo de Pirlo como embajador de una casa de apuestas rusa pero subrayó que la decisión de excluirle ha sido suya.

"La involución del candidato Pirlo obligó al que habla a no apoyarle. Simplemente por una cuestión de oportunidad. No hay más interpretaciones ni verdades (...) Asumo la responsabilidad de haber detenido el proceso de su elección", alegó. Sobre la marcha de Maldini y de su asesor, Leonardo, el presidente del 'calcio' ha reconocido que ambas partes han llegado a "la serena coincidencia de que sus caminos debían separarse".