La crisis de Italia no encuentra salida: 16 años sin Mundial y 16 diás de caos para elegir seleccionador

La reconstrucción de la selección italiana vuelve a sufrir un duro golpe. 16 días después de ser nombrados por Giovanni Malagò, el nuevo presidente de la FIGC, presentan su dimisión tanto Paolo Maldini como Leonardo de sus respectivos cargos de director técnico y asesor, agravando todavía más la crisis que atraviesa el fútbol italiano desde su ausencia en el Mundial 2026.

La decisión llega tras el giro de la federación italiana en la elección del nuevo seleccionador, un período que ha terminado provocando una fractura en la nueva cúpula apenas unas semanas después de su llegada.

Según varios medios italianos, el detonante fue la marcha atrás de la Federación en la contratación de Andrea Pirlo. El excentrocampista era el gran favorito para asumir el cargo; todo apuntaba a que su nombramiento se haría oficial este lunes 27 de julio, según el periodista Fabrizio Romano. Sin embargo, Malagò terminó frenando la operación por la vinculación del técnico con Fonbet, una casa de apuestas rusa de la que es embajador y cuyo principal accionista mantiene vínculos empresariales en Rusia. La decisión provocó un fuerte desencuentro interno que terminó desembocando en la salida de Maldini y Leonardo.

Pirlo rompió su silencio este lunes con un comunicado en redes sociales que confirmó que no sería el nuevo seleccionador italiano. "Por respeto a las instituciones había optado por guardar silencio, pero considero que es mi deber aclarar algunos aspectos", escribió el técnico, que defendió su colaboración con la empresa de apuestas, que responde únicamente a un acuerdo firmado durante su etapa en Emiratos Árabes Unidos y "no tiene ninguna relevancia política". El campeón del mundo en 2006 también agradeció públicamente el respaldo de Maldini y Leonardo durante el proceso.

Tres Mundiales seguidos desde casa El trasfondo de esta crisis va mucho más allá del nombre del próximo seleccionador. Italia volvió a quedarse fuera del Mundial al caer en la final del playoff ante Bosnia en la tanda de penaltis, prolongando una de las etapas más oscuras de su historia reciente. Tras el fracaso, Gennaro Gattuso presentó su dimisión y varios miembros de la federación italiana abandonaron también sus cargos, obligando a iniciar una profunda reestructuración deportiva e institucional. Mientras llega un nuevo entrenador, Silvio Baldini, hasta ahora seleccionador sub-21, asumió el cargo de forma interina e inició un cambio de rumbo apostando por una plantilla extremadamente joven. En el último parón internacional, a días previos al Mundial, Italia afrontó sus amistosos con un equipo cuya media de edad apenas alcanzaba los 21,1 años y con Gianluigi Donnarumma, de 27 años, como único futbolista considerado veterano.