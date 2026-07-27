Andrea Pirlo anuncia que no será el seleccionador italiano

El exjugador Andrea Pirlo anunció en sus historias de Instagram que no será el nuevo seleccionador de Italia. En su mensaje, aclaró su rol como embajador de una empresa rusa de apuestas, lo que le ha traído muchas críticas, y lo descartó de ese puesto.

"Por respeto a las instituciones, a la Federación y a todas las personas involucradas, he optado por permanecer en silencio hasta ahora, pero después de enterarme anoche de que ya no soy candidato a la bancada nacional italiana, considero necesario aclarar algunos aspectos. En los últimos días he visto con gran amargura el debate que se ha desarrollado en torno a mi nombre y la posibilidad de cubrir el papel de comisario técnico de la selección italiana".

Sobre la colaboración profesional que llevó a la Federación Italiana a no ficharlo, comentó que se debe a sus compromisos laborales en los Emiratos Árabes Unidos, y que es solo de naturaleza comercial y deportiva. También agregó que darle un significado político a esa colaboración implica asignarle creencias "que nunca he expresado y que no son mías".

Finaliza el comunicado agradeciendo a los directivos de Italia, Paolo Maldini (excompañero de Pirlo en el AC Milan) y Leonardo, por la estima y confianza en él a la hora de tenerlo en cuenta en este proceso.