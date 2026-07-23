Luis de la Fuente, a TVE: "Me hace muy feliz ver al país unido"

El seleccionador de España, Luis de la Fuente, es un hombre feliz. Así lo ha reconocido a TVE en su visita este jueves al plató de Teledeporte, trayendo consigo la Copa del Mundo, la segunda de la selección española. Pero su felicidad radica en ver la de los demás, en ver "al país unido".

"No sé si es una segunda victoria o está al mismo nivel. A mí me provoca felicidad ver feliz a la gente, más que a mí mismo. Ver a un país unido, que juntos se consigue más, no es una frase mía, es un orgullo muy grande", ha reflexionado el técnico riojano.

El de Haro (La Rioja) ha admitido que ese proceso de felicidad lo va asimilando poco a poco y que aún no es consciente de toda la dimensión que tiene el éxito logrado por la selección: "Todavía necesito más días para asimilar y creo que ya empiezo a entender".

No todo han sido mieles. De la Fuente ha recordado el camino lleno de dificultades hasta llegar a la final, en lo deportivo, pero también las lamentables imágenes de las agresiones de los futbolistas argentinos una vez terminada la final: "En el momento no me di cuenta, porque estaba celebrando con otra gente, abrazando a compañeros. En cualquier caso, me parece intolerable e inadmisible en jugadores de esa dimensión futbolística, que he estado alabando los días previos y que tienen un grandísimo entrenador".

"Creo que es de destacar el comportamiento de nuestros jugadores ante esas provocaciones, que en todo momento mantuvieron las formas como buenos deportistas y futbolistas", ha añadido.

Una de las claves de ese buen comportamiento ha sido la palabra "familia". "Es el leit motiv de la selección. Lo sentimos de verdad, nos sentimos como una gran familia. Hemos estado 52 días desde la concentración en Las Rozas sin ningún problema y eso es algo que va mucho más allá de lo puramente profesional, ahí hay un sentimiento que va mucho más lejos", ha reflexionado el seleccionador.

01.21 min Luis de la Fuente tenía claro el objetivo: crear un equipo que fuera como una familia

Dentro de esa familia, durante su visita a TVE, ha destacado tres nombres. El primero de ellos, el de Rodrigo Hernández, el capitán y MVP del Mundial. Preguntado sobre las dudas iniciales que planteó su convocatoria en algunos: "Yo dije al principio que dudar de Rodri era un insulto a la inteligencia futbolística. Es el mejor del mundo en su posición, pero sabiendo que detrás estaba el segundo mejor. Sabíamos que tenía que cumplir un proceso, cumpliendo unos plazos hasta llegar a la final. Pero estando al 50% es mejor que muchísimos otros jugadores".

Sobre Lamine Yamal, De la Fuente ha destacado que este Mundial va a suponer "un salto cualitativo en su crecimiento como futbolista. Ya es de una dimensión fantástica, pero con 19 años tiene que seguir creciendo y madurando. Este campeonato del mundo le ha servido para conocer ese otro fútbol de sacrificio por el equipo, pero a un nivel extremo. Él ya es muy solidario y lo ha hecho de una manera muy natural. Eso le va a hacer más grande y mejor jugador, seguro".

Y el tercero del que ha hablado es de Marc Cucurella, pero por una anécdota más divertida y su promesa de tatuarse la cara del seleccionador: "Le he dicho que está loco, pero que las promesas están para cumplirlas. Es un hombre de palabra".