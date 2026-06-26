El Real Madrid deshoja la margarita y permanecerá en la Euroliga de baloncesto

El Real Madrid renovó este viernes su licencia con la Euroliga para los próximos diez años como uno de los clubes 'propietarios' de la competición, aparcando, al menos hasta la próxima temporada, su desembarco en las competiciones FIBA como previo paso a la NBA Europa en octubre de 2027.

Una decisión que había sido pospuesta durante este curso, dando lugar a numerosas especulaciones sobre el futuro del equipo, que parecía abanderar el cambio en un claro acercamiento hacia la liga estadounidense. El proyecto de la NBA Europa, de la mano con FIBA, obligaba a los blancos a buscar alternativas fuera de la Euroliga para la campaña 2026-2027. Eso hubiese supuesto que el equipo entrenado por Sergio Scariolo disputase la Liga de Campeones FIBA (BCL) como puente antes del comienzo previsto para 2027.

El grupo de indecisos, encabezado por el conjunto 'merengue', también tuvo al Fenerbahce y al ASVEL Lyon-Villeurbanne como clubes que dejaron en duda su participación en la Euroliga hasta mayo, pero también acabaron firmando sus respectivas prórrogas. La confirmación de ambos de continuar en la competición europea y no unirse, de momento, a la NBA Europa, dejó solo al Madrid, que ha estirado su decisión hasta el final.

Asegurada su licencia para la próxima década, se desconoce si existen acuerdos relacionados con clausulas especiales de liberación para anexionarse en un futuro a otros proyectos como la NBA Europa.

De momento, los próximos planes del conjunto de la capital española pasan por la parcela deportiva y la renovación de su organigrama tras la dimisión de Sergio 'Chacho' Rodríguez como director deportivo de la sección, y del lituano Martynas Pocius, su mano derecha y uno de los responsables de las labores de 'scouting' del club.

La llegada de Chus Bueno El 30 de enero, la Euroliga nombró al español Chus Bueno como nuevo director general en sustitución del lituano Paulius Motiejunas. Dentro de la industria, se entendió como un movimiento que podía estrechar relaciones entre todos los actores, ya que Bueno también había sido ejecutivo de la NBA. Entre las reacciones al nombramiento, Scariolo confesó que le unía una gran amistad con el directivo, que pese a tener por delante una tarea "dura", era "el tío adecuado en el momento adecuado". Un nuevo escenario con el que los blancos esperaban más "diálogos activos" que pudiesen llevar a "puntos de encuentro". El suspense se mantuvo durante toda la temporada. El entrenador italiano siempre defendió que sería una decisión de los directivos de la sección, aunque alegó que el Real Madrid pensaba en un proyecto "a largo plazo".