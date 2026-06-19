Sergio Rodríguez dimite como director deportivo del Real Madrid

Sergio 'El Chacho' Rodríguez ha presentado su dimisión como director deportivo de la sección de baloncesto del Real Madrid, según anunció él mismo este viernes a través de sus redes sociales. Rodríguez se incorporó la pasada temporada al organigrama del club blanco en sustitución de Alberto Herreros, quien ejerció en el cargo desde la temporada 2005-2006. Lo hace después de que el Real Madrid termine la temporada, con Sergio Scariolo como entrenador, sin ningún título ganado, algo que no había sucedido en los últimos 16 años.

Fin de ciclo temprano sin ningún título "Tras una profunda reflexión, esta tarde he comunicado al presidente la decisión de finalizar mi etapa al frente de la dirección deportiva de nuestra Sección de Baloncesto. Le he agradecido sinceramente la oportunidad y la confianza recibida durante esta temporada", dijo en su cuenta de 'X'. Por su parte, el Real Madrid también comunicó en su web la renuncia del exjugador canario, al que agradece su campaña al frente de la sección. ““ "El Real Madrid le agradece su trabajo, compromiso y dedicación en todo este tiempo al frente de la sección, y le transmite todo su cariño y reconocimiento. Sergio Rodríguez es una de nuestras más grandes leyendas y del baloncesto europeo, y es un ejemplo de los valores que representa nuestro club. El Real Madrid siempre será su casa y le desea a Sergio Rodríguez y a su familia todo lo mejor en esta nueva etapa de su vida", escribió la entidad 'merengue'. Con 40 años recién cumplidos, el exjugador canario finaliza su etapa en el conjunto blanco tras sólo una temporada en el cargo. Su nombramiento formó parte de la renovación de la cúpula de la sección de baloncesto, que terminó con la salida del mencionado Herreros y de Juan Carlos Sánchez, responsable de la sección durante una de una de las mejores épocas del Real Madrid, y que, según medios nacionales, podría regresar este mismo verano. Queda por ver si otras figuras del organigrama blanco, como el lituano Martynas Pocius, colaborador de 'El Chacho' en las labores de 'scouting' y fichajes, también confirman su salida.