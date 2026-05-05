Fallece José 'Piculín' Ortiz , mítico jugador puertorriqueño de baloncesto

El legendario baloncestista puertorriqueño José 'Piculín' Ortiz, miembro del Salón de la Fama del Baloncesto Internacional y exjugador del Barça, Real Madrid y Unicaja, entre otros, ha fallecido en la madrugada de este martes a los 62 años de edad a consecuencia de un cáncer colorrectal detectado en noviembre 2023, han confirmado fuentes deportivas.

Según informó en un comunicado la Federación de Baloncesto de Puerto Rico, el legendario pívot se encontraba recluido en el Hospital Ashford, en San Juan, desde el 1 de mayo, y se mantuvo acompañado en todo momento por su esposa, Sylvia Ríos, así como por su hija, Neira, familiares y allegados.

El de Albonito (Puerto Rico, 1963) llegó a competir en la Liga de baloncesto más importante del mundo, la NBA, después que los Utah Jazz lo eligieran con el número 15 en el 'draft' de 1987. La franquicia lo tuvo en sus filas durante dos temporadas, la de 1988-1989 y 1989-1990.

'Piculín' Ortiz fue un destacado jugador en la Liga ACB, en la que vistió la camiseta del CAI Zaragoza, antes de ir a la NBA, y a su regreso, jugó en el Real Madrid, el Barcelona, el Festina Andorra y el Unicaja Málaga. Con el conjunto azulgrana, ganó la Copa del Rey y fue subcampeón de la Copa de Europa.

Además, jugó en los griegos Gymastikos Larissas, Iraklis Creta y Aris Tesalónica, equipo con el que ganó la Copa Korac.