Fallece José 'Piculín' Ortiz , mítico jugador puertorriqueño de baloncesto
- El exjugador de Barça, Real Madrid y Unicaja, entre otros, ha fallecido a los 62 años tras una larga enfermedad
- Miembro del Salón de la Fama de la FIBA disputó cuatro Juegos Olímpicos y jugó en la NBA con los Utah Jazz
El legendario baloncestista puertorriqueño José 'Piculín' Ortiz, miembro del Salón de la Fama del Baloncesto Internacional y exjugador del Barça, Real Madrid y Unicaja, entre otros, ha fallecido en la madrugada de este martes a los 62 años de edad a consecuencia de un cáncer colorrectal detectado en noviembre 2023, han confirmado fuentes deportivas.
Según informó en un comunicado la Federación de Baloncesto de Puerto Rico, el legendario pívot se encontraba recluido en el Hospital Ashford, en San Juan, desde el 1 de mayo, y se mantuvo acompañado en todo momento por su esposa, Sylvia Ríos, así como por su hija, Neira, familiares y allegados.
El de Albonito (Puerto Rico, 1963) llegó a competir en la Liga de baloncesto más importante del mundo, la NBA, después que los Utah Jazz lo eligieran con el número 15 en el 'draft' de 1987. La franquicia lo tuvo en sus filas durante dos temporadas, la de 1988-1989 y 1989-1990.
'Piculín' Ortiz fue un destacado jugador en la Liga ACB, en la que vistió la camiseta del CAI Zaragoza, antes de ir a la NBA, y a su regreso, jugó en el Real Madrid, el Barcelona, el Festina Andorra y el Unicaja Málaga. Con el conjunto azulgrana, ganó la Copa del Rey y fue subcampeón de la Copa de Europa.
Además, jugó en los griegos Gymastikos Larissas, Iraklis Creta y Aris Tesalónica, equipo con el que ganó la Copa Korac.
Puerto Rico llora "a uno de sus más grandes atletas"
Tras la noticia, reconocidas figuras deportivas, entre ellas, la presidenta del Comité Olímpico de Puerto Rico, Sara Rosario, así como el exjugdor y exdirigente Alex Cora, ofrecieron sus condolencias.
"Puerto Rico pierde hoy a uno de sus más grandes atletas y a un verdadero símbolo de lo que representa competir por nuestra bandera. Piculín fue mucho más que un extraordinario baloncelista; fue un líder, un referente y un atleta que encarnó los valores del olimpismo en cada escenario en el que representó a nuestro país", sostuvo Rosario.
Conocido como 'El Concord' y su mítico número 4 en su camiseta, Ortiz nació el 25 de octubre de 1963 en Aibonito (centro) y se crió en la ciudad aledaña de Cayey, donde comenzó a desarrollarse en el baloncesto.
En 1987, se convirtió en el segundo puertorriqueño -después de Butch Lee- en ser seleccionado en el 'draft' de la NBA, cuando fue escogido por los Utah Jazz con el número 15.
En su tierra, Ortiz se consolidó como uno de los jugadores más exitosos en la historia del Baloncesto Superior Nacional, principal Liga de Puerto Rico, donde ganó 8 campeonatos. Su debut internacional con la selección nacional fue en 1983, en los Juegos Panamericanos de Caracas, Venezuela.
Desde ese entonces, representó a Puerto Rico en múltiples competiciones, incluyendo el encuentro en el que su equipo derrotó a Estados Unidos en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, donde el equipo norteamericano sufrió su primer revés olímpico con jugadores de la NBA -posteriormente fue eliminado en las semifinales por Argentina, a la postre campeona-.
Ortiz culminó su destacada trayectoria internacional hasta su retiro como jugador profesional en 2006 y en el 2019 fue exaltado al Salón de la Fama de la FIBA