Se confirman los peores pronósticos para Garuba: rotura completa del tendón de Aquiles

El pívot español Usman Garuba ha sido diagnosticado con una rotura completa del tendón de Aquiles izquierdo, por lo que será baja para lo que resta de temporada y se perderá gran parte de la siguiente, según informó este lunes el Real Madrid. Era algo que se esperaba tras abandonar el pasado viernes la pista del OAKA de Atenas (Grecia) sin poder apoyar el pie izquierdo.

El Madrid ha comunicado que el jugador será intervenido "en los próximos días"

De esta forma, el internacional español se une a las bajas de Walter Tavares y Alex Len, cuyas respectivas lesiones también les harán perderse lo que resta de campaña, dejando al Real Madrid con sólo un pívot puro, el turco Omer Yurtseven, fichado hace unos días como refuerzo hasta el final de la temporada.

Aunque no se ha especificado tiempo de baja de manera oficial, se espera que Garuba esté alejado de las pistas alrededor de un año.

A finales de 2020, el exjugador 'merengue' Anthony Randolph sufrió la misma lesión que Garuba, también en el pie izquierdo, en un partido de Euroliga ante el Olympiacos. Reapareció 351 días después ante el Casademont Zaragoza.