Nico Williams vuelve a hacer saltar las alarmas de la selección española a un mes del comienzo del Mundial

La lesión muscular de Nico Williams ha hecho saltar las alarmas, tanto en el Athletic Club como en la selección española. El extremo pamplonés había dejado atrás los problemas de pubalgia que le habían lastrado durante la temporada y este domingo, en el partido contra el Valencia, se le vio abatido al tener que abandonar el terreno de juego.

A la espera de conocer el alcance de la lesión y el tiempo de recuperación, podría haberse terminado antes de tiempo la temporada para le menor de los Williams. Su situación recuerda, aunque con matices, a la que está viviendo Lamine Yamal en el FC Barcelona.

En el recién proclamado campeón de Liga están tratando entre algodones a su extremo estrella, precisamente pensando en que llegue al Mundial en plenas condiciones. Así lo dijo Hansi Flick en una rueda de prensa al anunciar su baja jornadas atrás. Este pasado domingo se le vio celebrando el título con sus compañeros en el césped sin preocupación.

La entrada de Lamine Yamal y Nico Williams en la lista definitiva del 25 de mayo sería la mejor noticia para la selección. Antes, Luis de la Fuente tiene que entregar una prelista este lunes, de la que se irán conociendo nombres con cuentagotas. El seleccionador nunca ha ocultado su deseo de esperar por Nico, uno de los estandartes de la campeona de Europa.

También ha declarado días atrás que esperaría por Dani Carvajal, aunque la situación del capitán del Real Madrid es distinta, en el sentido de que su falta de minutos en el conjunto blanco no se debe a lesión alguna y eso juega en su contra.

01.23 min De la Fuente no le cierra la puerta del Mundial a Carvajal

Sin salir del Madrid, Dean Huijsen se cayó del once titular del Madrid en el calentamiento previo al clásico debido a una gripe. En principio, no debería suponer problema alguno para que estuviera dentro de la lista para el Mundial, pero la plaga de lesiones en el conjunto blanco se está convirtiendo en una ruleta rusa para sus internacionales.

En el centro del campo, al margen de los mencionados Lamine y Nico, la otra gran duda es la de Mikel Merino, que se operó de una lesión en el pie a principios de año y ha apurado plazos de recuperación pensando en el Mundial, pero su técnico Mikel Arteta lo da por descartado para el tramo final de la Premier League, donde se juegan el título.

La otra lesión conocida es la de Samu Aghehowa, delantero centro del Oporto, que con una rotura del cruzado estará de baja al menos hasta octubre. De este ya se sabía que no llegaba al Mundial.