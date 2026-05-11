Nico Williams vuelve a hacer saltar las alarmas de la selección española a un mes del comienzo del Mundial
- Lamine Yamal y Mikel Merino también son duda, aunque apuran sus procesos de recuperación
- Luis de la Fuente entrega la prelista este lunes y el día 25 se hará pública la lista definitiva
La lesión muscular de Nico Williams ha hecho saltar las alarmas, tanto en el Athletic Club como en la selección española. El extremo pamplonés había dejado atrás los problemas de pubalgia que le habían lastrado durante la temporada y este domingo, en el partido contra el Valencia, se le vio abatido al tener que abandonar el terreno de juego.
A la espera de conocer el alcance de la lesión y el tiempo de recuperación, podría haberse terminado antes de tiempo la temporada para le menor de los Williams. Su situación recuerda, aunque con matices, a la que está viviendo Lamine Yamal en el FC Barcelona.
En el recién proclamado campeón de Liga están tratando entre algodones a su extremo estrella, precisamente pensando en que llegue al Mundial en plenas condiciones. Así lo dijo Hansi Flick en una rueda de prensa al anunciar su baja jornadas atrás. Este pasado domingo se le vio celebrando el título con sus compañeros en el césped sin preocupación.
La entrada de Lamine Yamal y Nico Williams en la lista definitiva del 25 de mayo sería la mejor noticia para la selección. Antes, Luis de la Fuente tiene que entregar una prelista este lunes, de la que se irán conociendo nombres con cuentagotas. El seleccionador nunca ha ocultado su deseo de esperar por Nico, uno de los estandartes de la campeona de Europa.
También ha declarado días atrás que esperaría por Dani Carvajal, aunque la situación del capitán del Real Madrid es distinta, en el sentido de que su falta de minutos en el conjunto blanco no se debe a lesión alguna y eso juega en su contra.
Sin salir del Madrid, Dean Huijsen se cayó del once titular del Madrid en el calentamiento previo al clásico debido a una gripe. En principio, no debería suponer problema alguno para que estuviera dentro de la lista para el Mundial, pero la plaga de lesiones en el conjunto blanco se está convirtiendo en una ruleta rusa para sus internacionales.
En el centro del campo, al margen de los mencionados Lamine y Nico, la otra gran duda es la de Mikel Merino, que se operó de una lesión en el pie a principios de año y ha apurado plazos de recuperación pensando en el Mundial, pero su técnico Mikel Arteta lo da por descartado para el tramo final de la Premier League, donde se juegan el título.
La otra lesión conocida es la de Samu Aghehowa, delantero centro del Oporto, que con una rotura del cruzado estará de baja al menos hasta octubre. De este ya se sabía que no llegaba al Mundial.
Recambios de garantías en todas las posiciones
El otro problema para De la Fuente es de los que gustan a los entrenadores. En la anterior convocatoria hubo varias novedades y ya sonaron nombres como el de Marc Pubill, que no pudo entrar por lesión. Pero ahora el defensa del Atlético de Madrid está recuperado y ya ha manifestado que sueña con el Mundial.
También su compañero de equipo Robin Le Normand, que tendrá una dura competencia con el anterior y con Cristian Mosquera, la gran novedad en la anterior lista de la línea defensiva. El que parece seguro es Marcos Llorente para el lateral derecho.
Ese bendito problema de tener dónde elegir y tener recambios de garantías se vio con el debut de Víctor Muñoz en la anterior convocatoria, donde también fue novedad Ander Barrenetxea. Con la inclusión de ambos dio a entender De la Fuente que no sería un trauma tener la ausencia de sus extremos estrella.
En cuanto a la posición de delantero centro, la ausencia de Samu fue cubierta en marzo con Mikel Oyarzabal, Ferran Torres y, sobre todo por sus características, el regreso de Borja Iglesias. Los tres vienen de marcar en la reciente jornada de Liga. Otros tres para la prelista.