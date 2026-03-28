Hay vida sin Nico Williams: Baena brilla y Víctor Muñoz debuta a lo grande con la Roja
- El jugador del Atlético fue el encargado de suplir al del Athletic en un once muy reconocible de De la Fuente
- El extremo de Osasuna revolucionó el encuentro en el segundo acto y se estrenó con gol con la selección
Hay vida más allá de Nico Williams en la selección española. Su baja y las molestias físicos que arrastra esta temporada se habían convertido en un problema capital para la Roja a solo unos meses del Mundial, pero el buen rendimiento de Álex Baena y la irrupción de Víctor Muñoz parecen haber minimizado las consecuencias negativas de su ausencia.
El jugador del Atlético de Madrid, en un rol de falso extremo, está rindiendo a muy buen nivel en el sitio que habitualmente ocupa Nico. El de Osasuna, por su parte, sorprendió a todos con su magnífico estreno con la camiseta de la absoluta en la contundente victoria ante Serbia (3-0).
Baena demuestra que está preparado para ser titular
Álex Baena no llegaba en un buen momento a esta convocatoria de la selección. El centrocampista solo ha sumado 100 minutos en los últimos cinco partidos del Atlético de Madrid. Su peso en su equipo se ha reducido, pero esta circunstancia no ha cambiado la idea que tiene Luis de la Fuente sobre él. El técnico lo considera una pieza importante en la Roja y, salvo lesión, parece un fijo en la lista para el Mundial.
El seleccionador volvió a dar confianza a Baena, ubicándolo de inicio acostado en la izquierda en una alineación muy reconocible. Aunque tenga características diferentes a las de Williams, el almeriense se ha postulado como el sustituto del extremo en caso de que este no llegue en condiciones a la cita mundialista. El '15' ha sido titular en esa demarcación en tres de los últimos cuatro partidos de la Roja y ha demostrado que está preparado para el reto.
Baena realizó un partido muy completo. Su libertad de movimientos, capacidad asociativa y calidad técnica le viene como anillo al dedo al estilo de la Roja. El andaluz lo demostró participando en el primer tanto de Oyarzabal sin tocar el balón. Fermín asistió, Baena la dejó pasar con inteligencia y el cuero le llegó al '21', que definió a las mil maravillas.
El de Roquetas de Mar también buscó su gol y probó fortuna con dos disparos que se marcharon fuera por poco. Además, estuvo muy preciso en el pase (92,9% de acierto) y fue el tercer jugador español con más pases en el último tercio del campo (23).
Víctor Muñoz tira la puerta abajo en su debut
Había mucha expectación puesta en el estreno de Víctor Muñoz con la selección española. Su excepcional temporada en Osasuna no ha pasado desapercibida y este mes de marzo le ha llegado la oportunidad de debutar con la absoluta. Su crecimiento en estos meses ha sido enorme y más teniendo en cuenta que está disputando su primera temporada en Primera División. El año pasado jugaba en Primera Federación, tercera categoría de nuestro fútbol.
Luis de la Fuente le dio media hora en su debut. No le hizo falta más. El extremo revolucionó un partido que parecía apagado, con Serbia a merced de una España que no pisaba el acelerador en exceso. Víctor entró con un par de marchas más, apareciendo por todos lados en el frente de ataque. Marcó un gol y realizó dos jugadas que también pudieron haber terminado en la red.
Víctor solo necesitó diez minutos para dejar su sello en el triunfo de España. Corría el minuto 72 cuando Dani Olmo le puso un balón al espacio a Ferran. El valenciano se sacó de la chistera una asistencia fantástica con el tacón para habilitar al catalán, que definió con mucha clase con el exterior para marcar el 3-0.
Dos minutos después, el '25' y el '7' se intercambiaron los papeles. Muñoz asistió y Torres remató, pero se topó con Milinkovic-Savic. El jugador de Osasuna fue un tormento constante para la defensa serbia y dejó otra gran jugada por la banda que a punto estuvo de terminar en gol de Dani Olmo.
Su gran actuación deja claro que el salto a la selección no le ha quedado grande y que tiene opciones de estar en el Mundial. "Sería todo un sueño, pero me centro en el día a día, disfrutar de este proceso y si tiene que llegar, seguro que es bueno", declaró a los micrófonos de TVE al término del encuentro. "De la Fuente me ha dicho que esté tranquilo, que no tenía que demostrar nada, que tenía que jugar como yo sé", añadió.
“Víctor Muñoz y un debut soñado.— Teledeporte (@teledeporte) March 27, 2026
El jugador de @Osasuna habla sobre cómo ha cambiado su vida en menos de un año, de jugar en 1ª RFEF a jugar en la @sefutbol. pic.twitter.com/6Z9y18Okdr“
El seleccionador y sus compañeros han demostrado que tienen confianza en él, aunque sea un recién llegado. Rodri Hernández también tuvo buenas palabras para Víctor. "No hay muchos jugadores con ese perfil en el mundo, ya lo veréis", sentenció el capitán de la selección.
“🗣️ Rodri: “No hay muchos jugadores de ese perfil en el mundo. Ya lo veréis”.— Teledeporte (@teledeporte) March 27, 2026
🔴 El capitán de la selección elogia el debut de Víctor Muñoz con la @SEFutbol de España y cree que el jugador de @Osasuna tiene mucho que aportar al combinado nacional de cara al Mundial. pic.twitter.com/LiRbIRqc9l“