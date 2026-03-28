Hay vida sin Nico Williams: Baena brilla y Víctor Muñoz debuta a lo grande con la Roja

Hay vida más allá de Nico Williams en la selección española. Su baja y las molestias físicos que arrastra esta temporada se habían convertido en un problema capital para la Roja a solo unos meses del Mundial, pero el buen rendimiento de Álex Baena y la irrupción de Víctor Muñoz parecen haber minimizado las consecuencias negativas de su ausencia.

El jugador del Atlético de Madrid, en un rol de falso extremo, está rindiendo a muy buen nivel en el sitio que habitualmente ocupa Nico. El de Osasuna, por su parte, sorprendió a todos con su magnífico estreno con la camiseta de la absoluta en la contundente victoria ante Serbia (3-0).

Baena demuestra que está preparado para ser titular Álex Baena no llegaba en un buen momento a esta convocatoria de la selección. El centrocampista solo ha sumado 100 minutos en los últimos cinco partidos del Atlético de Madrid. Su peso en su equipo se ha reducido, pero esta circunstancia no ha cambiado la idea que tiene Luis de la Fuente sobre él. El técnico lo considera una pieza importante en la Roja y, salvo lesión, parece un fijo en la lista para el Mundial. El seleccionador volvió a dar confianza a Baena, ubicándolo de inicio acostado en la izquierda en una alineación muy reconocible. Aunque tenga características diferentes a las de Williams, el almeriense se ha postulado como el sustituto del extremo en caso de que este no llegue en condiciones a la cita mundialista. El '15' ha sido titular en esa demarcación en tres de los últimos cuatro partidos de la Roja y ha demostrado que está preparado para el reto. Baena realizó un partido muy completo. Su libertad de movimientos, capacidad asociativa y calidad técnica le viene como anillo al dedo al estilo de la Roja. El andaluz lo demostró participando en el primer tanto de Oyarzabal sin tocar el balón. Fermín asistió, Baena la dejó pasar con inteligencia y el cuero le llegó al '21', que definió a las mil maravillas. 01.17 min Oyarzabal remata una preciosa jugada para adelantar a España ante Serbia (1-0) El de Roquetas de Mar también buscó su gol y probó fortuna con dos disparos que se marcharon fuera por poco. Además, estuvo muy preciso en el pase (92,9% de acierto) y fue el tercer jugador español con más pases en el último tercio del campo (23).