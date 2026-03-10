El bloque de la España subcampeona de Europa busca su billete a Alemania 2026 en un Premundial de mucho nivel

El verano pasado España construyó los cimientos de una selección que va a tener mucho futuro pero que ya tiene mucho presente. Con juventud y desparpajo de la mano de Iyana Martín o Awa Fam, pero también con la voz de la experiencia de otras como María Conde o Maite Cazorla, Miguel Méndez tiene bajo sus órdenes una mezcla perfecta para seguir dando pasos hacia delante para volver a los hitos de la década de 2010.

Volver al Mundial tras la ausencia en la cita de 2022, la primera piedra La derrota ante Bélgica en los últimos segundos de la final del Eurobasket 2025 evitó también la clasificación de forma directa de España para este Mundial de 2026 en Alemania. Este puesto se lo tendrá que ganar en una semana muy intensa de partidos a vida o muerte ante selecciones de muy buen nivel. España confía en 9 subcampeonas de Europa para el PreMundial femenino de baloncesto en Puerto Rico Este formato de clasificación al Mundial, tan comprimido por la disparidad de calendarios de la WNBA y Europa, no da pie a error. Cierto es que se clasifican más del 50% de equipos participantes, ya que en el grupo de España cayó Estados Unidos, ya en el Mundial como campeón americano. Por lo tanto, de entre las cinco selecciones restantes que participan en Puerto Rico; que son España, Italia, Puerto Rico, Nueva Zelanda y Senegal, habrá tres billetes para disputar el torneo intercontinental que se celebrará en Alemania.

Medio pase al Mundial, en los dos primeros días de competición Y es que España no va a poder casi ni superar al 'jet lag' al llegar a Puerto Rico, lugar en el que se juega el grupo del Premundial de España. Sus dos primeros rivales, Nueva Zelanda (miércoles 11, 19h.) y Senegal (jueves 12, 19h.), parecen los más asequibles para lograr la victoria y poner de cara la clasificación al Mundial. La madrugada del sábado al domingo, a la una, España se medirá a la anfitriona, Puerto Rico. Un choque que se vivió en París 2024 y en el que España se impuso con dos tiros libres en el último segundo de Laura Gil. Al clasificarse tres equipos más Estados Unidos; Puerto Rico, Italia y España son las que parten con más opciones en este Premundial, pero un tropiezo ante las neozelandesas o Senegal puede poner todo patas arriba. La selección femenina de baloncesto, a cuartos de final de París 2024 con una victoria agónica ante Puerto Rico RTVE.es El otro rival europeo que tiene en su grupo la selección de Méndez es Italia (Domingo 15, 22h.). El último precedente entre ambos combinados no es muy halagüeño para las de Méndez, ya que en el último parón de selecciones las transalpinas se deshicieron con relativa facilidad de España. España pierde ante Italia en su primer test de la temporada mundialista Mario Vallejo España cerrará su participación ante el 'coco' Estados Unidos. Esperemos que los deberes estén hechos, porque la selección número 1 del ránking FIBA va con muchas de sus estrellas para preparar la cita mundialista y que alguien les gane un partido en Puerto Rico parece una quimera.

Iyana Martín, a resarcirse de su baja en la fase final del Eurobasket para jugar su primer Mundial El año pasado ya se destapó, pero este curso la ovetense está siendo el santo y seña de un histórico como Perfumerías Avenida. Con 13,3 puntos por jornada y 16 de valoración de media, la importancia de Iyana Martín en España para generar juego se anticipa crucial si quieren volver a un Mundial. Baloncesto en RTVE Iyana Martín, la MVP junior del Mundial: "Este premio es para todo el equipo" Ver ahora La primera aparición de Martín ante el gran público fue en un Mundial sub 19 en Madrid. En él no logró el oro al caer en los últimos segundos ante Estados Unidos, pero ya dejó claro que es capaz de liderar a una selección nacional. Tres años después busca hacer lo propio en categoría absoluta, con el fin de resarcirse de su baja por una colitis infecciosa en la fase decisiva del Eurobasket 2025. Una colitis infecciosa aparta a Iyana Martín del Eurobasket pero no del recuerdo de sus compañeras: "Esto va por ti" Oportunidad también para mostrarse al mundo de Awa Fam. La española de Valencia Basket está sonando muy fuerte para estar entre las primeras elecciones del Draft de la WNBA 2026 y, como sucediese en el Eurobasket ante Francia, un buen rendimiento ante conjuntos muy potentes le da a los ojeadores buena cuenta de su capacidad real para competir con las mejores. España sorprende a Francia y se mete en la final del Eurobasket a hombros de la gigante Fam Mario Vallejo