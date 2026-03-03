España confía en 9 subcampeonas de Europa para el PreMundial de Puerto Rico

El seleccionador de la absoluta femenina de baloncesto, Miguel Méndez, ha hecho pública este martes la lista de 12 jugadoras que disputarán el PreMundial de Puerto Rico. El torneo, que tendrá lugar del 11 al 17 de marzo, determinará si España vuelve a estar en un Mundial ocho años después. La cita es este verano en Alemania y la selección española irá con buena parte de las subcampeonas de Europa, pero sin Alba Torrens. Por contra, vuelve Raquel Carrera entre las novedades.

Méndez ha apostado por el bloque que compuso la anterior convocatoria del pasado mes de noviembre, cuando España disputó dos amistosos ante Italia y Francia, con la novedad de Carrera, una vez recuperada de sus problemas de rodilla, informa la Federación Española de Baloncesto en un comunicado. María Conde ejercerá de capitana ante la ausencia de Alba Torrens.

Respecto a la convocatoria de noviembre, se caen Claudia Soriano, Andrea Vilaró, Laura Quevedo, Alicia Flórez e Irati Etxarri. El equipo se concentrará este sábado, 7 de marzo, en Madrid, donde realizará tres sesiones de entrenamiento antes de viajar el 9 a San Juan de Puerto Rico.

España debutará en el PreMundial el miércoles 11 ante Nueva Zelanda (18:00 hora peninsular) y continuará su participación el jueves 12 frente a Senegal (18:00). El sábado 14 se medirá a Puerto Rico (1:00 hora peninsular del domingo), el domingo 15 jugará contra Italia (21:00) y cerrará la fase el martes 17 ante Estados Unidos (21:00). El combinado estadounidense ya está clasificado para el Mundial y las otras dos mejores selecciones del grupo obtendrán el billete para Alemania.

Méndez explicó el planteamiento de la convocatoria y los condicionantes de la concentración. "Tenemos dos objetivos: conseguir la clasificación y cuidar a las jugadoras". "Los mayores cambios vienen en la posición de alero, donde llevaremos solamente a cuatro jugadoras porque la situación de nuestras interiores nos obliga a llevar cinco. En la posición de alero nos falta nuestra capitana, Alba Torrens, nuestra jugadora más importante del equipo que viene de ser Quinteto Ideal en los dos últimos campeonatos, el EuroBasket del 23 y del 25", lamentó.

"En esta ocasión no estará con nosotros, pero esperamos pueda estar en próximas convocatorias. En esta posición hay jugadoras también que lo están haciendo muy bien con sus clubes, como Alicia Flórez, Laura Quevedo o Andrea Vilaró, quienes también estarán en las próximas convocatorias. No podemos olvidar que vamos a tener muy pocos entrenamientos, nos concentramos el día 7 y volamos el día 9 a Puerto Rico, y necesitamos alcanzar el máximo rendimiento que podamos desde el primer momento", valoró. "Tendremos, además, mucho cuidado con las jugadoras porque una semana después de nuestra vuelta tendrán un importante objetivo como es la Copa de la Reina. Así que afrontamos esta concentración con esos dos objetivos: conseguir el pase a la Copa del Mundo, en la que llevamos tiempo sin participar, y cuidar a las jugadoras", opinó el seleccionador.