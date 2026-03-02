El Real Madrid recibe al Getafe sin Mbappé y con la necesidad de no dejar escapar al Barcelona

El Real Madrid recibe este lunes al Getafe en el derbi madrileño que cierra la jornada 26 de la Liga, y lo hará sin Kylian Mbappé. El francés sigue con sus dolencias en la rodilla izquierda y no se saben aún los plazos de su regreso, a pesar de que en la rueda de prensa previa al duelo, el entrenador blanco, Álvaro Arbeloa, aseguró que "tienen muy claro lo que le pasa".

Y es que, desde que se cayó de la convocatoria ante el Benfica a última hora el pasado martes, los rumores sobre la lesión del delantero del Madrid no han cesado. Sin parte médico pero con la zona afectada bien definida, su rodilla izquierda. Mbappé no tiene plazos de vuelta y sus goles, 23 en Liga hasta la fecha, están siendo claves para mantener al equipo en la lucha por la cabeza con el Barcelona.

El tema de su lesión centró la rueda de prensa previa al derbi madrileño ante el Getafe, donde Arbeloa tuvo que responder a las cuestiones planteadas sobre el alcance de la lesión del francés. "Tenemos muy claro lo que le pasa. Queremos que se recupere de estas molestias para que vuelva con confianza", aseguró del técnico madridista.

Mbappé, sin fecha de vuelta Una respuesta que no dio pistas sobre su posible regreso, lo que llevó a la siguiente cuestión. ¿Llegará a tiempo para trascendental cita de octavos en Champions ante el Manchester City que es en apenas diez días? Pues la respuesta de Arbeloa siguió los mismos pasos y no despejó la fecha de su posible regreso. "Vamos a ir día a día. Es una cosa de ver cómo se va encontrando. Ahora mismo es mejor no dar plazos, queremos ver sus sensaciones y en función de eso iremos decidiendo", insistió. Pero no es el único contratiempo del Real Madrid, que tampoco podrá contar para recibir al Getafe con Asencio, que sigue recuperándose del fuerte choque que sufrió con Camavinga en el partido del otro día ante el Benfica y por el que tuvo que ser trasladado al hospital. Huijsen podría volver a jugar tras perderse dos partidos seguidos, después de realizar la seión de entrenamiento con el resto del equipo. Las opciones de Arbeloa en el centro de la defensa podrían pasar por la pareja de veteranos Rüdiger - Alaba. El austriaco ya tuvo que salir en lugar del canterano ante los portugueses. Además, estas bajas se unen a las ya sabidas del inglés Jude Bellingham, el brasileño Éder Militao y Dani Ceballos.