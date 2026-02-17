Hasta seis novedades en la lista de Chus Mateo en la convocatoria de España ante Ucrania

El técnico Chus Mateo ha anunciado este martes una nueva convocatoria de la selección española de baloncesto en la que incluye seis novedades entre los 16 citados para el doble enfrentamiento que el combinado nacional tendrá ante Ucrania, duelos correspondientes a la segunda ventana de clasificación para la Copa del Mundo de Catar 2027.

El anuncio tuvo lugar este martes en Oviedo, donde el próximo lunes 2 de marzo se celebrará el segundo de los enfrentamientos ante el combinado ucraniano tras haberse medido en tierras letonas el viernes 27 de febrero.

Chus anunció una lista compuesta por dieciséis jugadores entre los que se incluyó a Álvaro Cárdenas (Peristeri, Grecia), Lluís Costa (Covirán Granada), Jaime Fernández (La Laguna Tenerife), Francis Alonso (Río Breogán), Pep Busquets (Bàsquet Girona), Santi Yusta (Casademont Zaragoza), Álex Reyes (BAXI Manresa), Oriol Paulí (Hiopos Lleida), Izan Almansa (Real Madrid) y Fran Guerra (La Laguna Tenerife).

Además, la convocatoria contó con seis novedades para esta doble cita con la citación de Pierre Oriola (BAXI Manresa), Ferrán Bassas (BAXI Manresa), Sergi Martínez (Bàsquet Girona), Eric Vila (Dreamland Grancanaria), Miguel González (Casademont Zaragoza) e Isaac Nogués (Valencia Basket).

Por normativa FIBA, el técnico tendrá que realizar dos descartes de esta lista de convocados para los dos partidos ante Ucrania tras incluir a seis novedades respecto a la convocatoria para la anterior ventana.

Además, el seleccionador mencionó a diferentes jugadores que quedaron fuera de la convocatoria y que habían estado en la anterior como Miquel Salvó, por una lesión de larga duración, Great Osobor, que cayó lesionado en la última concentración; además de Alberto Díaz, capitán de la selección, y Dani Díez.