Harden ficha por los Cavaliers a cambio de la salida de Garland a los Clippers

Los Angeles Clippers han traspasado a James Harden a los Cleveland Cavaliers a cambio de Darius Garland, en una de las operaciones de más alto perfil de esta ventana de fichajes, según confirmó el propio club en sus redes.

Harden, de 36 años, había pedido el traspaso en los últimos días en busca de aterrizar en una franquicia con oportunidades de disputar el anillo, según Shams Charania, el mayor 'insider' de la NBA.

El base angelino había causado baja en los dos últimos partidos de los Clippers por "motivos personales", lo que había alimentado todo tipo de especulaciones sobre su futuro.

Harden que promedia 25,4 puntos, 4,8 rebotes y 8,1 asistencias por partido, aterriza a un equipo liderado por Donovan Mitchell que también cuenta con Jarrett Allen o Evan Mobley.