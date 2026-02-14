El base Chris Paul anuncia su retirada tras 21 temporadas en la NBA

El base de la NBA Chris Paul anunció este viernes que se retira de la competición instantes después de que su último equipo, los Toronto Raptors, comunicara que había decidido rescindir su contrato.

En un mensaje en su cuenta de Instagram, Paul, de 40 años, y que empezó su carrera en la NBA en 2005 con los entonces New Orleans Hornets, sentenció: "¡Eso es todo! Después de más de 21 años, me estoy alejando del baloncesto".

"Mientras escribo esto, es difícil saber realmente qué sentir, pero por una vez -a la mayoría de la gente le sorprendería- ¡no tengo la respuesta, jaja!", añadió el jugador.

Paul reconoció que aunque se acaba su etapa como jugador de la NBA, el baloncesto siempre estará grabado en su ADN.