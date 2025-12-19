Xabi Alonso quiere irse "tranquilo al parón" de Navidad: "Estamos todos unidos, el esfuerzo es incuestionable"

El entrenador del Real Madrid, Xabi Alonso, ha asegurado que la idea que tiene es vencer al Sevilla para marcharse "tranquilo" a las vacaciones navideñas, además de resaltar la unidad del equipo, la directiva y todo el cuerpo técnico en un periodo final de año que ha calificado de "muy exigente".

"En el Madrid sabemos que siempre aspiramos a todo y que le objetivo final sabemos cuál es. En este proceso de cómo queremos hacerlo es fundamental y estamos todos unidos, desde el presidente hasta los jugadores; el trabajo y el esfuerzo que estamos haciendo es incuestionable", ha enfatizado el míster en la rueda de prensa previa al duelo de Liga ante el Sevilla de la jornada 17, la última del año.

"Desde el inicio hemos tenido una relación de confianza, cercana, de respeto y de cariño; sabiendo los objetivos que tenemos. La exigencia es máxima y habrá momentos buenos y no tan buenos, ahora estamos al filo de último partido del año y queremos acabar bien", ha insistido.

Cuestionado por la nota que se pondría después de esta primera parte de la temporada al frente del banquillo blanco, Xabi se ha mostrado muy prudente y ha dicho que "no le toca a él ponerse la nota".

"Lo primero es ganar y luego jugar lo mejor posible. Las notas a final de curso, todavía es pronto para hacer valoraciones y no es a mí a quien le toca ponerme la nota", ha respondido el de Tolosa, quien tampoco ha eludido la cuestión de si le incomodan las ruedas de prensa, algo que expresó Luis Enrique en su día.

"Es parte del trabajo, no os creáis que vengo a sufrir, lo llevo con mucha normalidad, son cosas que han pasado siempre. Si piensas que en este trabajo no hay momentos de todo tipo, estás equivocado, para mí no es un problema", ha valorado el técnico 'blanco'.