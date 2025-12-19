Xabi Alonso quiere irse "tranquilo al parón" de Navidad: "Estamos todos unidos, el esfuerzo es incuestionable"
El entrenador del Real Madrid, Xabi Alonso, ha asegurado que la idea que tiene es vencer al Sevilla para marcharse "tranquilo" a las vacaciones navideñas, además de resaltar la unidad del equipo, la directiva y todo el cuerpo técnico en un periodo final de año que ha calificado de "muy exigente".
"En el Madrid sabemos que siempre aspiramos a todo y que le objetivo final sabemos cuál es. En este proceso de cómo queremos hacerlo es fundamental y estamos todos unidos, desde el presidente hasta los jugadores; el trabajo y el esfuerzo que estamos haciendo es incuestionable", ha enfatizado el míster en la rueda de prensa previa al duelo de Liga ante el Sevilla de la jornada 17, la última del año.
"Desde el inicio hemos tenido una relación de confianza, cercana, de respeto y de cariño; sabiendo los objetivos que tenemos. La exigencia es máxima y habrá momentos buenos y no tan buenos, ahora estamos al filo de último partido del año y queremos acabar bien", ha insistido.
Cuestionado por la nota que se pondría después de esta primera parte de la temporada al frente del banquillo blanco, Xabi se ha mostrado muy prudente y ha dicho que "no le toca a él ponerse la nota".
"Lo primero es ganar y luego jugar lo mejor posible. Las notas a final de curso, todavía es pronto para hacer valoraciones y no es a mí a quien le toca ponerme la nota", ha respondido el de Tolosa, quien tampoco ha eludido la cuestión de si le incomodan las ruedas de prensa, algo que expresó Luis Enrique en su día.
"Es parte del trabajo, no os creáis que vengo a sufrir, lo llevo con mucha normalidad, son cosas que han pasado siempre. Si piensas que en este trabajo no hay momentos de todo tipo, estás equivocado, para mí no es un problema", ha valorado el técnico 'blanco'.
"Me alegro por Rodrygo, se lo merece"
El Real Madrid llega al duelo ante el Sevilla después de haber ganado al Talavera (2-3) en la Copa del Rey con más sufrimiento de lo esperado y tras el triunfo también en la pasada jornada de Liga ante el Alavés (1-2). Preguntado por el nerviosismo que vivió en el banquillo ante los manchegos el pasado miércoles y las risas de sus jugadores en el banquillo, Xabi ha destacado que él no se dio cuenta de ese momento.
"No he visto esas imágenes, en ese momento solo queríamos pasar la eliminatoria y desde ayer ya estamos pensando en el Sevilla. El partido acabó bien, y ya está", ha focalizado el entrenador del Real Madrid.
Alonso también ha tenido palabras de halago para Rodrygo, quien se ha reencontrado con su mejor versión y le está dando un nuevo balón de oxígeno y alternativas a su equipo.
"Creo que ha sido una buena noticia, todo lo que nos ha aportado Rodrygo en estos dos partidos, tanto con balón, tiene buen pie, le da continuidad al juego y tenemos que llegar a él, cómo llegar a él, queremos ser más constantes. También puede jugar en el centro y la izquierda, en función de las necesidades que tengamos. Me alegro por él, se lo merece", ha resaltado el tolosarra.
La cita ante el Sevilla en el Bernabéu será la última del año para este Real Madrid de Xabi Alonso y una victoria será fundamental para que se marchen al parón navideño con tranquilidad, para dejar atrás este último mes y medio tan irregular del equipo.