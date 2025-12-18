La magia de la Copa pasó por Talavera y anticipa los regalos navideños en A Coruña, Santander, Albacete y León

La Navidad está a la vuelta de la esquina y la Copa del Rey ha anticipado los regalos de Papa Noel para cuatro equipos. Racing de Santander, Deportivo de La Coruña, Albacete Balompié y Cultural Leonesa ya pueden presumir de estar entre los 16 mejores equipos de la Copa del Rey tras obrar la hazaña mayor, acabar con cuatro equipos de Primera.

Otros humildes del fútbol español tuvieron su 'premio gordo' al caer emparejados en el sorteo de dieciseisavos de final con Real Madrid y Atlético de Madrid, como fue el caso del Talavera (2-3) y del Atlético Baleares (2-3). El equipo de Primera Federación y de Segunda Federación, respectivamente, dieron la cara ante los dos 'gigantes' y pudieron, incluso, haber dado la campanada y completar lo que hubiese sido una eliminatoria de ensueño, aunque finalmente la realidad se impuso sobre la magia.

El Dépor fue el primero en dar la sorpresa ante el Mallorca el martes, tras vencer por la mínima en Riazor a los bermellones (1-0). El club gallego, segundo clasificado de la Segunda División española, demostró por qué es un claro candidato a regresar a la máxima categoría del fútbol español. Su entrenador, Antonio Hidalgo, dijo tras el encuentro haber vivido su "primera gran noche" en Riazor.

“Estoy increíblemente contento por lo que he vivido hoy en Riazor. Es mi primera gran noche aquí. Ha sido un espectáculo como el estadio ha empujado desde el primer momento, yo creo que hemos estado muy bien. Estoy muy contento por los chavales porque esta victoria refuerza el trabajo del equipo”, manifestó, quizá como vaticinio de las cosas buenas que aún les quedan por disfrutar esta temporada.

Y de A Coruña a Santander, donde el líder de Segunda, el Racing, dio un golpe sobre la mesa ante el quinto clasificado de Primera y equipo de Champions, el Villarreal. Los santanderinos vencieron contra todo pronóstico al 'submarino amarillo', uno de los conjuntos más en forma del fútbol español.

El entrenador del Real Racing Club, José Alberto López, aseguró tras la victoria que le salió "el partido que pensaba" antes del comienzo y ensalzó que la victoria ante el Villarreal es de "prestigio".

"Teníamos un rival de una entidad inalcanzable. Hoy demostramos que podemos hacer más cosas de las que hacemos habitualmente, apretar alto era complicado hoy porque tienen mucha calidad, pero hemos sabido controlar las transiciones", puso de manifiesto el artífice del hundimiento del 'submarino amarillo'.

Vallejo obra el milagro Otro de los 'segundas', el Albacete, que actualmente está en la mitad de la tabla, pero con riesgo de meterse en problemas, se llevó su regalo de Reyes anticipado, logrando el pase a los octavos de final tras apear a todo un Celta en los penaltis. El protagonista de la noche fue un exmadridista y viejo conocido en Primera, Jesús Vallejo, que llegó a tierras manchegas este verano como fichaje estrella y mediático. El central fue el protagonista de una noche mágica en el Carlos Belmonte, con su gol en el tiempo de descuento para mandar el partido a la prórroga y su penalti final que dio el pase al equipo a la siguiente ronda de Copa. ““ "Muy contento de hacer ese gol, me he besado el escudo porque me siento súper feliz aquí... Sin duda, lo sitúo en el 'top 3' de los momentos más felices, con esta gente y con unos compañeros que me han valorado desde el primer día", aseguraba Vallejo tras su actuación decisiva ante el Celta. También la Cultural Leonesa, en situación parecida a la del Albacete en la División de Plata, dio el 'do de pecho' ante el Levante, el 'farolillo rojo' de Primera, al que venció por 1-0. El técnico del club leonés, José Ángel 'Cuco' Ziganda, decía que la clasificación para los octavos de final de la Copa del Rey le da a su equipo "motivación para seguir trabajando, confianza y alegría grupal, cuando además en casa al equipo le está costando ganar".