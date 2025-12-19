Así quedan los octavos de la Copa del Rey: cinco Segundas y diez Primeras a la espera de un nuevo sorteo dirigido

Los dieciseisavos de la Copa del Rey han llegado a su fin, salvo el Granada - Rayo que se jugará el día de Reyes, y el panorama que se queda es el de diez equipos de Primera y cinco supervivientes de Segunda. Dépor, Racing, Albacete, Cultural y Burgos han logrado pasar de ronda y dar un paso más para colarse entre los mejores 16 conjuntos de la competición.

El Getafe fue la última víctima de la máxima categoría tras caer ante el Burgos por un contundente 3-1; pero esta no ha sido la única sorpresa de esta ronda que ha concluido. El baile de Primeras caídos comenzó el martes, con el Deportivo ganando por la mínima a un Mallorca (1-0) que dijo adiós a la Copa antes de lo que esperaba.

Ese fue el duelo preludio del miércoles, cuando la Cultural Leonesa también venció con el mismo resultado al Levante (1-0), el 'farolillo rojo' de Primera División. Mismo logro que obtuvo el Albacete, que se deshizo de todo un Celta (2-2 [3]) en la tanda de penaltis, con un nombre que destacó por encima del resto, el de Jesús Vallejo, un viejo conocido de la Liga.

Y contra todo pronóstico, el Racing de Santander, el líder de la división de plata del fútbol español, dejó en la estacada al Villarreal (2-1), uno de los equipos más en forma de toda la Liga, en un partido muy bien trabajado por los cántabros. El último 'milagro' de la ronda lo protagonizó este mismo jueves el Burgos, que ganó al Getafe por un contundente 3-1.

El que se quedó a las puertas de convertirse en el 'matagigantes' de esta edición fue el Ourense, que perdió por la mínima con el Athletic (0-1), que tuvo que remar contra corriente para evitar el hundimiento de la gabarra. Los gallegos, de Primera RFEF, eliminó en primera ronda al Oviedo (4-2) y siguió su camino dejando en la cuneta en segunda ronda a otro 'Primera', el Girona (2-1).

Además del Athletic, los otros tres 'grandes' que han entrado en la Copa en esta ronda -Barça, Madrid y Atlético- han salvado los papeles, a pesar de que no han tenido partidos cómodos en sus respectivos debuts en la competición esta campaña.

El Barcelona fue el primero en salir a escena, con un duelo ante el Guadalajara que solventó por un 2-0 en el tramo final del partido, con goles de Christensen y Rashford. Luego le llegó el turno al Atlético de Madrid, que venció, no sin dificultades, al Atlético Baleares (2-3).

Fue el mismo resultado que sacó el Real Madrid en su visita al campo del Talavera, que también tuvo en sus intenciones el mandar el partido a la prórroga, aunque no lo consiguió.

Los otros Primeras que estarán en el bombo de octavos son el Elche, la Real Sociedad, el Valencia, Osasuna, Alavés y Betis, a la espera de lo que ocurra en el duelo aplazado del Granada - Rayo, que dejaría definitivamente configurada la competición.