El Burgos sorprende al Getafe y El Plantío vivirá unos octavos de final de Copa del Rey 34 años después

Nueva sorpresa en la Copa del Rey. El Burgos CF ha vencido al Getafe (3-1), otro equipo de Primera apeado, y El Plantío vivirá unos octavos de final de la Copa del Rey treinta y cuatro años después.

Los burgaleses se sobrepusieron al gol visitante (0-1) que marcó Alex Sancris a la media hora de juego y consiguió dar la vuelta al marcador con un penalti transformado por David González, al filo del descanso, y un doblete de Íñigo Córdoba tras la reanudación.

Ha sido una noche de ambiente copero en El Plantío, con un Burgos que salió ilusionado por dar la sorpresa y se presentó más atrevido teniendo el peso del partido en los primeros minutos y dominando el balón.

Mollejo protagonizó el primer acercamiento del Burgos, con un remate de chilena que no encontró puerta, y no fue hasta el minuto 15 cuando el Getafe se acercó al área del Burgos. Bordalás tuvo que cambiar el esquema en el minuto 20 cuando Abqar cayó al suelo con molestias en el muslo y el técnico del Getafe le suplió por Domingos.

El Getafe se adelantó a la media hora (0-1) sin apenas crear juego, a balón parado. El exblanquinegro Alex Sancris soltó un disparo letal que no pudo parar Jesús Ruiz. El Burgos se vino abajo. Sin embargo en el tiempo añadido forzó un penalti después de que Laso derribase a Iván Martínez. David González no falló la pena máxima para igualar el partido al borde del descanso (1-1).

Salió un poco mejor el Getafe en la segunda parte, pero Íñigo Córdoba culminó la remontada gracias un pase a la espalda de Mollejo tras un error de Domingos Duarte, que el extremo no desaprovechó en el mano a mano para batir a Letacek (2-1). Abrió brecha de nuevo un inspirado Íñigo Córdoba que sentenció el partido en una jugada que se fabricó el solo tras un saque de puerta, rechazó la defensa del Getafe y el jugador la cazó para cruzarla y marcar el tercero (3-1).

Minutos después El Plantío quedó silenciado después de que Saúl del Cerro derribase a Liso en el área. De Burgos Bengoetxea pitó el penalti pero Borja Mayoral mandó el balón por encima del larguero.

Ramis metió a Aitor Córdoba para defender el 3-1 y Jesús Ruiz salvó el 3-2 a falta de cinco minutos para el final tras un disparo de Laso. Consciente de que no se le podía escapar el partido, el equipo local se metió atrás para defender el resultado.