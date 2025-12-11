Laporta, Luis Enrique y Valverde declaran este viernes como testigos en el caso Negreira

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, y los exentrenadores Luis Enrique Martínez y Ernesto Valverde declararán como testigos este viernes ante la instructora del caso Negreira, que investiga los pagos de la entidad azulgrana al ex vicepresidente del Comité Técnico Arbitral (CTA) José María Enríquez Negreira y a su hijo Javier.

El caso judicial se inició después de que la Fiscalía presentara una denuncia en marzo de 2023 contra el Barça, algunos de sus anteriores máximos dirigentes y el propio Negreira alegando que empresas de este último habían girado facturas al club que no se correspondían con una prestación de servicios reales.

Dos años y medio después, se sigue investigando si los pagos que el FC Barcelona realizó a Negreira y a su hijo --más de 7 millones de euros entre 2001 y 2018-- se realizaron con la intención de conseguir favores arbitrales.

Este viernes, los primeros en declarar ante la magistrada Alejandra Gil, la titular del Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona, serán Luis Enrique Martínez y Ernesto Valverde, que entrenaron al primer equipo azulgrana entre 2014 y 2017, el primero; y entre 2017 y 2020, el segundo. Los ahora técnicos del Paris Saint-Germain y Athletic de Bilbao, respectivamente, declararán por videoconferencia, informa Europa Press citando fuentes judiciales.