Laporta, Luis Enrique y Valverde declaran este viernes como testigos en el caso Negreira
- La jueza investiga si el FC Barcelona compró favores arbitrales con los pagos a Enríquez Negreira
El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, y los exentrenadores Luis Enrique Martínez y Ernesto Valverde declararán como testigos este viernes ante la instructora del caso Negreira, que investiga los pagos de la entidad azulgrana al ex vicepresidente del Comité Técnico Arbitral (CTA) José María Enríquez Negreira y a su hijo Javier.
El caso judicial se inició después de que la Fiscalía presentara una denuncia en marzo de 2023 contra el Barça, algunos de sus anteriores máximos dirigentes y el propio Negreira alegando que empresas de este último habían girado facturas al club que no se correspondían con una prestación de servicios reales.
Dos años y medio después, se sigue investigando si los pagos que el FC Barcelona realizó a Negreira y a su hijo --más de 7 millones de euros entre 2001 y 2018-- se realizaron con la intención de conseguir favores arbitrales.
Este viernes, los primeros en declarar ante la magistrada Alejandra Gil, la titular del Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona, serán Luis Enrique Martínez y Ernesto Valverde, que entrenaron al primer equipo azulgrana entre 2014 y 2017, el primero; y entre 2017 y 2020, el segundo. Los ahora técnicos del Paris Saint-Germain y Athletic de Bilbao, respectivamente, declararán por videoconferencia, informa Europa Press citando fuentes judiciales.
Laporta y el resto de presidentes
De esta forma, el único que está previsto que acuda presencialmente a la Ciutat de la Justícia, en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), es Joan Laporta, que antes de su actual etapa como presidente culé lo fue entre 2003 y 2010.
En el marco de esta causa, los expresidentes azulgrana Sandro Rosell y Josep Maria Bartomeu argumentaron el pasado 18 de septiembre, en su declaración como investigados ante la jueza, que cuando llegaron a la presidencia del Barça Enríquez Negreira ya cobraba del club por servicios de asesoramiento sobre arbitrajes, por lo que decidieron mantener esos encargos dado que los informes eran de utilidad para los entrenadores del equipo desde un punto de vista deportivo, informa Efe.
Además, Rosell alegó que el club no necesitaba pagar a los árbitros para ganar partidos con un equipo en el que jugaban futbolistas de la talla de Leo Messi; y estimó que los informes que se pagaron según él a precio de mercado, a 250 euros, serían completamente insuficientes para comprar a los colegiados.
Los pagos a las empresas de Negreira por parte del Barça se sucedieron durante cuatro presidencias diferentes, las de Joan Gaspart (2000-2003), Joan Laporta (2003-2010), Sandro Rosell (2010-2014) y Josep Maria Bartomeu (2014-2020), y fueron in crescendo: de algo menos de 100.000 los primeros años a unos 700.000 a partir de 2011.
Laporta llegó a ser imputado por el anterior instructor del caso Negreira, aunque la decisión fue revocada por la Audiencia de Barcelona por la prescripción del supuesto delito en su caso.
Además, el próximo 27 de enero la jueza también tomará declaración como testigo al expresidente del Barcelona Joan Gaspart, así como al propio como persona jurídica, que estará representado por su actual vicepresidenta del área institucional, Elena Fort.