Flick avisa a Lamine: "Para pasar de nivel hay que esforzarse, no vale solo con el talento"

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, ha mandado un recado a Lamine Yamal y tras reconocer que "es un jugador excepcional" le ha avisado de que "debe esforzarse más", porque "no vale" solo con el talento.

"Es un jugador excepcional, pero tenemos otros jugadores excepcionales. Tiene 18 años y debe centrar en esforzarse más, no siempre es fácil, porque cuando pasas al siguiente nivel, uno o dos escalones más, hay que esforzarse, no vale solo con el talento. No se trata solo de jugar con el balón, sino también de defender. Es lo que necesitamos de todos los jugadores, no solo de él. Es un gran jugador con el balón y eso es lo que marca la diferencia", ha dicho el entrenador culé en la rueda de prensa previa al partido de Champions ante el PSG.

Así de contundente se ha mostrado el míster alemán al ser preguntado por la actuación ante la Real Sociedad del extremo español, que cambió el rumbo del partido cuando entró desde el banquillo, con su desborde, su asistencia y su gol.

Este mismo miércoles, el Barça se enfrenta al actual campeón de Europa, el PSG de Luis Enrique, en Montjuic, en el primer duelo de la temporada que medirá de verdad el estado de forma de un equipo que aún no conoce la derrota; solo el Rayo Vallecano ha sido capaz de sacarle un punto en los ocho partidos que llevan disputados hasta la fecha.

"Es una competición diferente. Nos medimos al mejor equipo de la temporada pasada, con jugadores fantástico, un gran entrenador. Me encanta el estilo, es un gran reto y tenemos ganas de afrontar este encuentro", ha apuntado Flick.