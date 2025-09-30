Flick avisa a Lamine: "Para pasar de nivel hay que esforzarse, no vale solo con el talento"
- El entrenador del Barcelona también ha recordado que se van a enfrentar "al mejor equipo de Europa"
- FC Barcelona vs PSG, en directo, miércoles a las 21:00 horas en RTVE.es
El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, ha mandado un recado a Lamine Yamal y tras reconocer que "es un jugador excepcional" le ha avisado de que "debe esforzarse más", porque "no vale" solo con el talento.
"Es un jugador excepcional, pero tenemos otros jugadores excepcionales. Tiene 18 años y debe centrar en esforzarse más, no siempre es fácil, porque cuando pasas al siguiente nivel, uno o dos escalones más, hay que esforzarse, no vale solo con el talento. No se trata solo de jugar con el balón, sino también de defender. Es lo que necesitamos de todos los jugadores, no solo de él. Es un gran jugador con el balón y eso es lo que marca la diferencia", ha dicho el entrenador culé en la rueda de prensa previa al partido de Champions ante el PSG.
Así de contundente se ha mostrado el míster alemán al ser preguntado por la actuación ante la Real Sociedad del extremo español, que cambió el rumbo del partido cuando entró desde el banquillo, con su desborde, su asistencia y su gol.
Este mismo miércoles, el Barça se enfrenta al actual campeón de Europa, el PSG de Luis Enrique, en Montjuic, en el primer duelo de la temporada que medirá de verdad el estado de forma de un equipo que aún no conoce la derrota; solo el Rayo Vallecano ha sido capaz de sacarle un punto en los ocho partidos que llevan disputados hasta la fecha.
"Es una competición diferente. Nos medimos al mejor equipo de la temporada pasada, con jugadores fantástico, un gran entrenador. Me encanta el estilo, es un gran reto y tenemos ganas de afrontar este encuentro", ha apuntado Flick.
El Barça, con la enfermería llena
Para este importante choque, el Barça no podrá contar con piezas relevantes de su equipo como Raphinha, Joan García, Balde, Fermín o Gavi por culpa de las lesiones, un contratiempo que alemán asocia a un calendario apretado.
"Con este calendario, es parte de nuestro trabajo y debemos gestionar las lesiones. No es bueno tampoco para los jugadores porque a todos nos encanta tener a todos los futbolistas. Hay grandes jugadores que no podrán estar, pero en cada equipo tenemos muy buena calidad y mañana se verá un gran partido", ha aseverado el entrenador.
Cuestionado por la falta de continuidad en la pareja de centrales, el año pasado la formada por Íñigo Martínez y Cubarsí era la habitual, Flick ha salido al paso al asegurar que no tener un dúo fijo en cada partido se debe a las características del equipo que tiene enfrente en cada choque.
"Todos los rivales tienen sus fortalezas, por eso necesitamos a los jugadores adecuados y vamos cambiando en función de las necesidades. No es que no haya encontrado la fórmula adecuada, es porque tengo confianza en todo el equipo y hay mucha calidad. Es bueno que sea así. Ya veis todas las lesiones que hay, el PSG también. Hay que gestionarlo bien. En el centro del campo nos faltan jugadores importantes, pero hay que tener confianza en los jugadores jóvenes", ha justificado el azulgrana.
El Barça parte entre los favoritos a alzarse con la Champions, tras el buen arranque de campaña y las buenas sensaciones dejadas el año pasado, cuando se quedó a las puertas de la gran final tras caer cuando menos lo esperaba ante el Inter de Milán.
"Somos el Barcelona y nos gusta ser favoritos en la Champions, pero sabemos que es un camino muy largo y que tenemos un rival espectacular delante. No pienso en el último choque contra el PSG porque nos hemos de centrar en este. El pasado es diferente al momento actual, todo ha cambiado completamente", ha finalizado el entrenador del Barcelona, que este miércoles se mide al PSG en casa en la segunda jornad de la Liga de Campeones.