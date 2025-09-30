Enlaces accesibilidad
El Eintracht Frankfurt, inicio del "enorme camino" de un Atlético que remonta

  • El equipo de Simeone llega con la moral reforzada a la segunda jornada de la Champions
  • Atlético de Madrid - Eintracht Frankfurt, narración en vivo a las 21.00 h. en RTVE.es
Simeone y los jugadores del Atlético de Madrid celebran la victoria de la semana pasada ante el Rayo
RTVE.es
El Atlético de Madrid afronta este martes ante el Eintracht Frankfurt la segunda jornada de la Champions con la moral reforzada tras un cambio de dinámica en los últimos partidos culminado con la goleada al Real Madrid.

En la Liga doméstica, esta última semana los de Diego Pablo Simeone han logrado dos victorias consecutivas con un guion parecido, con remontada después de que los colchoneras fueran perdiendo 1-2. Primero fue ante el Rayo Vallecano y después frente al Real Madrid, que acabó con un histórico 5-2.

'La Araña' desnivela un frenético derbi para el Atlético y frena la racha del Real Madrid con goleada
Y en esos dos derbis el gran protagonista fue Julián Álvarez, que ha marcado cinco goles y ha demostrado también su regreso a un gran nivel.

En Europa, el Atlético también estuvo cerca de remontar en la primera jornada, que disputó fuera de casa ante el Liverpool: encajó dos goles en los primeros minutos, luego empató, pero acabó perdiendo (3-2).

En la rueda de prensa previa al choque ante el Eintracht, Simeone afirmó que el equipo se encuentra en una “línea ascendente”, aunque apeló a la prudencia. Preguntado por TVE sobre esta mejoría, el técnico argentino declaró: “Es muy difícil hablar de dos partidos porque hay un camino que recorrer donde hay dificultades (...) El camino que queda es enorme, nos encontraremos con situaciones en las que tendremos que estar fuertes y revalidar lo que hemos hecho. Tendremos que enfrentar el campeonato como la vida, en la que hay altos y bajos”.

Este martes, el entrenador no podrá sentarse en el banquillo del Metropolitano por sanción tras la tarjeta roja que vio Anfield cuando, después del último gol en el tiempo añadido, se enfrentó a un aficionado. De esta forma, su cuerpo técnico tendrá que asumir un papel protagonista durante el encuentro.

Un Eintracht ofensivo

El rival, muy atrevido bajo la dirección de Dino Toppmöller en el banquillo y del internacional turco Can Uzun en el centro del campo, llegará también con confianza después de ganar 4-6 al Borussia Moenchengladbach en la última jornada de la Bundesliga.

Además, en la Liga de Campeones el Eintracht de Fráncfort es líder tras haber vencido por 5-1 al Galatasaray.

Desde esa primera jornada de Champions, el encuentro del martes será el quinto en 12 días para el equipo alemán, en 13 para el español.

Alineaciones probables

Atlético de Madrid: Oblak; Llorente, Le Normand, Lenglet, Hancko; Giuliano, Barrios, Koke, Nico; Baena o Sorloth y Julián Álvarez.

Eintracht Fráncfort: Kaua Santos; Collins, Koch, Theate, Brown; Chaibi, Skhiri, Uzun; Doan, Knauff; Burkardt.

--Efe--

