El Eintracht Frankfurt, inicio del "enorme camino" de un Atlético que remonta

El Atlético de Madrid afronta este martes ante el Eintracht Frankfurt la segunda jornada de la Champions con la moral reforzada tras un cambio de dinámica en los últimos partidos culminado con la goleada al Real Madrid.

En la Liga doméstica, esta última semana los de Diego Pablo Simeone han logrado dos victorias consecutivas con un guion parecido, con remontada después de que los colchoneras fueran perdiendo 1-2. Primero fue ante el Rayo Vallecano y después frente al Real Madrid, que acabó con un histórico 5-2.

Y en esos dos derbis el gran protagonista fue Julián Álvarez, que ha marcado cinco goles y ha demostrado también su regreso a un gran nivel.

En Europa, el Atlético también estuvo cerca de remontar en la primera jornada, que disputó fuera de casa ante el Liverpool: encajó dos goles en los primeros minutos, luego empató, pero acabó perdiendo (3-2).

En la rueda de prensa previa al choque ante el Eintracht, Simeone afirmó que el equipo se encuentra en una “línea ascendente”, aunque apeló a la prudencia. Preguntado por TVE sobre esta mejoría, el técnico argentino declaró: “Es muy difícil hablar de dos partidos porque hay un camino que recorrer donde hay dificultades (...) El camino que queda es enorme, nos encontraremos con situaciones en las que tendremos que estar fuertes y revalidar lo que hemos hecho. Tendremos que enfrentar el campeonato como la vida, en la que hay altos y bajos”.

Este martes, el entrenador no podrá sentarse en el banquillo del Metropolitano por sanción tras la tarjeta roja que vio Anfield cuando, después del último gol en el tiempo añadido, se enfrentó a un aficionado. De esta forma, su cuerpo técnico tendrá que asumir un papel protagonista durante el encuentro.