El Real Madrid busca olvidar el castigo del derbi en su visita al Kairat Almaty kazajo en Champions

Un abismo separa a Real Madrid y Kairat Almaty de Kazajistán, protagonistas del duelo de la segunda jornada de Champions League en el estadio Almaty Ortalik Stadion, donde los blancos buscan una victoria balsámica que les haga olvidar el severo castigo que le infligió el Atlético en el derbi liguero del pasado sábado.

La reciente inclusión de la Federación de Fútbol de Kazajistán bajo el paraguas de la UEFA en 2002 con el argumento de que "parte del país está en territorio europeo", los clubes de dicho país son unos recién llegados a las competiciones europeas, con la clasificación del Shakhter Karagandy para la fase de grupos de la Europa League en 2013, y la del Astana para la fase de grupos de la Champions League en 2015, primer equipo kazajo en lograrlo hasta este 2025.

Será la segunda ocasión en la que un equipo español vista Kazajistán en Champions tras el empate del Atlético ante el citado Astana (0-0) en noviembre de 2015, un viaje de 6.500 kilómetros hasta Almaty, la ciudad más oriental donde se haya jugado nunca un partido de Champions.

El Estadio Central de Almaty, sede la selección kazaja de fútbol, alberga un partido histórico para los 23.000 aficionados que llenarán sus gradas en el partido más importante de su historia, al que llega tras su derrota (4-1) ante el Sporting de Portugal en su debut en Champions, tras haber eliminado en la fase previa a un histórico como el Celtic de Glasgow.

El técnico local, Rafael Urazbakhtin ha asegurado que su equipo no saldrá a defender desde el primer minuto, que saben "cómo y con quién atacar" y que sus jugadores intentarán no decepcionar las esperanzas depositadas en el equipo por los 19 millones de kazajos.