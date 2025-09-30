El Real Madrid busca olvidar el castigo del derbi en su visita al Kairat Almaty kazajo en Champions
- Los blancos disputan el partido en la ciudad más oriental de la historia de la Liga de Campeones
- En directo: Kairat Almaty -Real Madrid, jornada 2 de Champions este martes a las 18:45 horas en RTVE.es
Un abismo separa a Real Madrid y Kairat Almaty de Kazajistán, protagonistas del duelo de la segunda jornada de Champions League en el estadio Almaty Ortalik Stadion, donde los blancos buscan una victoria balsámica que les haga olvidar el severo castigo que le infligió el Atlético en el derbi liguero del pasado sábado.
La reciente inclusión de la Federación de Fútbol de Kazajistán bajo el paraguas de la UEFA en 2002 con el argumento de que "parte del país está en territorio europeo", los clubes de dicho país son unos recién llegados a las competiciones europeas, con la clasificación del Shakhter Karagandy para la fase de grupos de la Europa League en 2013, y la del Astana para la fase de grupos de la Champions League en 2015, primer equipo kazajo en lograrlo hasta este 2025.
Será la segunda ocasión en la que un equipo español vista Kazajistán en Champions tras el empate del Atlético ante el citado Astana (0-0) en noviembre de 2015, un viaje de 6.500 kilómetros hasta Almaty, la ciudad más oriental donde se haya jugado nunca un partido de Champions.
El Estadio Central de Almaty, sede la selección kazaja de fútbol, alberga un partido histórico para los 23.000 aficionados que llenarán sus gradas en el partido más importante de su historia, al que llega tras su derrota (4-1) ante el Sporting de Portugal en su debut en Champions, tras haber eliminado en la fase previa a un histórico como el Celtic de Glasgow.
El técnico local, Rafael Urazbakhtin ha asegurado que su equipo no saldrá a defender desde el primer minuto, que saben "cómo y con quién atacar" y que sus jugadores intentarán no decepcionar las esperanzas depositadas en el equipo por los 19 millones de kazajos.
Dastán Satpáyev, el 'Lamine' kazajo
El joven de 17 años, Dastán Satpáyev es la joya que el fútbol kazajo protege como un auténtico tesoro, quien debutó con el equipo el pasado mes de febrero de 2025 en la Supercopa, marcando su primer gol en marzo en un partido de liga ante el Astaná.
Su evolución desde entonces ha sido meteórica, ya que ese mismo mes también vistió por primera vez la camiseta de la selección nacional, con la que disputó 45 minutos ante Curazao.
Con sus dos goles el pasado lunes ante el Zhenis, se convirtió en el primer jugador menor de edad en la historia de Kazajistán que marcaba diez goles en una sola temporada.
Satpáyev lleva ya 11 goles y está a solo dos del pichichi. Y es que cuenta con toda la confianza del técnico del equipo, Rafael Urazbakhtin, consciente de que la reedición del título de liga está en las botas del adolescente.
Propiedad del Chelsea, tras su fichaje el pasado mes de febrero por 4 millones de euros, equipo al que llegará cuando cumpla los 18 años el próximo mes de agosto de 2026, el joven talento seguirá los pasos de otro ilustre futbolista del Kairat, el ruso Andréi Arshavin, que militó en el Arsenal, rival directo, precisamente del Chelsea.
Alineaciones probables
Kairat: Kalmurza; Mata, Sorokin, Martynovich, Tapálov; Arad, Kasabulat; Gromyko, Jorginho o Edmilon, Mrynskiy; y Satpáyev.
Real Madrid: Courtois; Fede Valverde, Raúl Asencio, Huijsen, Fran García; Tchouaméni, Camavinga, Bellingham; Mastantuono, Rodrygo o Vinícius y Mbappé.
Árbitro: Marco Guida (Italia).
Estadio: Almaty Ortalyk Stadion.
Hora: 18.45.