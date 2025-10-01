Batalla generacional de joyas en el Barcelona-PSG por la plaga de lesiones

10,404 kilómetros separan Chile, país donde se está celebrando el Mundial sub-20, y la ciudad condal donde este miércoles se enfrentan Barcelona y París Saint-Germain en la que también se vivirá un duelo generacional entre los 2007 y los 2008. Las llaman 'jóvenes promesas', pero muchos ya suponen un presente. Especialmente, cuando las lesiones arrecian. Ejemplo: la necesidad y la falta de complejos ha llevado a Luis Enrique a ir más allá este sábado ante el Auxerre, colocando sobre el campo a cinco canteranos, tres de ellos, nacidos en 2008, un año después de los Lamine Yamal, Pau Cubarsí o Marc Bernal y en el mismo año que nació Dro Fernández. El que va tomando ya forma como 'clásico europeo' podría crear un cara a cara este miércoles que dure toda la próxima década.

Las lesiones obligan Luis Enrique a tirar del 'Baby PSG'

El PSG llegará a Barcelona sin, atención, Ousmane Dembélé, reciente Balón de Oro, Marquinhos, clave en en la defensa, Desiré Doué, la perla parisina, Kvicha Kvaratskhelia y con las dudas de Vitinha, Fabián Ruiz y Joao Neves. Ni Kang-in Lee ni Gonçalo Ramos han aprovechado la ocasión para reivindicar un puesto en el once y Luis Enrique, un hombre formado en Can Barça, ha reimpreso la fórmula del éxito azulgrana buscando soluciones dentro de casa.

Así ha conseguido ya establecer en el centro del campo a Warren Zaïre-Emery, futbolista nacido en 2006 y que ya lleva dos años peleando por un puesto en el eje de todo el juego parisino, y a Senny Mayulu (2006), quien apenas tuvo oportunidades el año pasado y éste está jugando todo lo que le ha permitido su lesión en el aductor.

Ante el Auxerre le llegó la oportunidad al prometedor extremo izquierdo Quentin Ndjantou, de 18 años, que empezó la temporada disputando la Youth League con el PSG sub-19. Luis Enrique vio el 'hat-trick' que le endosó a la Atalanta en el primer partido y paró su viaje a Chile para disputar el Mundial sub-20 para que se quedara en París y ayudara al primer equipo. Sin 'Kvara' por la banda izquierda ni Dembélé, podría repartirse los extremos con Bradley Barcola.

También en ese partido se apostó por Mathis Jangeal, mediocentro ofensivo de 17 años (2007), en un caso similar al de Ndjantou, y que encontró su oportunidad en el remplazo por Kang In Lee tras la lesión de Vitinha, que no está al 100%. En plena efervescencia está el caso del extremo ambidiestro Ibrahim Mbaye (2008): Lucho le ha otorgado el rol de cerrar los partidos con varios minutos en todas las competiciones y tres titularidades. La última, ante el Auxerre.

Contrasta así la relevancia que están empezando a coger jugadores del PSG con la misma edad que los ya asentados Lamine Yamal, Pau Cubarsí. Dos jugadores que apuntan directamente al once de Hansi Flick este miércoles. Con Lamine (2007) totalmente recuperado, como demostró con su asistencia en un minuto sobre el campo ante la Real Sociedad, la banda derecha parece toda suya; Cubarsí (2007) descansó en liga, quizá con la vista ya puesta en el duelo de este miércoles y Marc Bernal (2007) podría encajar en el esquema de Flick por las lesiones de Gavi y Fermín, donde también se cuela un Dro Fernández (2008) que ya tuvo sus primeros minutos este domingo ante la Real. Un cara a cara generacional y que podría verse durante, fácilmente, los próximos 10 años.