El Real Madrid sobrevive a la reacción del Celta para mantener sus esperanzas por la Liga

Ficha técnica: 3 - Real Madrid: Courtois; Lucas Vázquez, Tchouaméni, Asencio (Jacobo, m.66), Fran García; Fede Valverde, Ceballos (Modric, m.74), Güler (Brahim, m.83), Bellingham; Vinícius y Mbappé. 2 - Celta: Guaita; Javi Rodríguez, Yoel Lago, Marcos Alonso; Carreira (Hugo Álvarez, m.54), Fran Beltrán (Ilaix, m.54), Sotelo (Iago Aspas, m.76), Mingueza; Fer López, Alfon González (Pablo Durán, m.65) y Borja Iglesias (Swedberg, m.65). Goles: 1-0, m.33: Güler. 2-0, m.39: Mbappé. 3-0, m.48: Mbappé. 3-1, m.69: Javi Rodríguez. 3-2, m.76: Swedberg. Árbitro: Jesús Gil Manzano (colegio extremeño). Amonestó a Bellingham (45) y a Jacobo (95) por el Real Madrid; y a Lago (62) por el Celta. Incidencias: encuentro correspondiente a la jornada 34 disputado en el estadio Santiago Bernabéu ante 67.661 espectadores. Se guardó un minuto silencio por el fallecimiento del papa Francisco.

El Real Madrid sigue vivo en la lucha por la Liga frente al Barça después de ganar este domingo al Celta de Vigo en el Santiago Bernabéu (3-2). El encuentro, de la jornada 34, le permite mantenerse a cuatro puntos antes de afrontar la semana que viene el clásico en Barcelona.

El partido había sido programado a la hora de la comida (14:00) y casi se le indigesta al Madrid, y eso que se puso de cara con un 3-0 al inicio de la segunda mitad, pero la reacción del Celta hizo que los blancos acabaran pidiendo la hora y se escucharan algunos pitos. El turco Arda Güler, gol y asistencia, y Kylian Mbappé, doblete, fueron los protagonistas de los blancos junto al meta Thibaut Courtois. Por el Celta marcaron marcaron Javi Rodríguez y Williot, pero la reacción tuvo nombre propio en Iago Aspas.

No hubo sorpresas en el once de Carlo Ancelotti pese a las bajas en defensa, puesto que mantiene la confianza en Tchouameni como central y en Asencio; ambos cumplieron. Valverde recuperó su sitio en el medio junto a Ceballos y lo que ya no es novedad a estas alturas de temporada es ver a Güller de interior. El turco fue de los más destacados del partido y se fue ovacionado.

Pero primero tuvo que reponerse a un inicio frenético, con llegadas en una y otra portería así como protagonismo de los porteros. El primer avisó lo dio el otomano de media chilena y luego Marcos Alonso de cabeza en un córner. A cada llegada se sucedía otra, y como muestra están los dos primeros paradones de la tarde: Courtois le saca una mano salvadora a Alonso en otro saque de esquina y en la contra que lanza el Madrid a continuación es Vicente Guaita el que tiene que desviar el intento de despeje de su propio compañero Yoel Lago. Saca de esquina Güler y Tchouameni cabecea alto sin marca.

Alguien debió pedir calma desde alguno de los banquillos, porque a diez minutos frenéticos siguieron otros diez de menor ritmo, con el Madrid rondando el 70% de posesión pero sin crear ocasiones. Hasta pasada la media hora, en que Güler se sacó de la chistera un zurdazo en una jugada de córner, aprovechando la pasividad de la defensa celtinha: a la escuadra (minuto 33).

Eso volvió a animar el partido y el Madrid amplió su ventaja en otra contra, de nuevo tras una gran parada de Courtois ante un centro de Borja Iglesias que se envenenó tras tocar en Tchouameni. El balón llegó a Mbappé, que se pegó una carrera de 20 metros para ponerla en la misma escuadra con una jugada marca de la casa: galopada, recorte a su par y disparo (minuto 39).

De la fiesta a la angustia en 20 minutos Con el 2-0 se llegó al descanso y nada más reanudarse el partido volvió a aparecer la clase de los dos mejores del Madrid en el día para asociarse: centro filtrado de Güler, carrera de Mbappé para dejar atrás a su par y tiro cruzado para batir a Guaita (minuto 48). Se frotaba las manos el Bernabéu y Ancelotti aprovechaba para hacer cambios pensando en dar refresco y oportunidades, como la del canterano Jacobo en defensa. El Madrid se dedicaba a contemporizar y buscaba ampliar el resultado con alguna llegada aislada, como un disparo de Vinicius que se fue por poco y dio en el lateral de la red. Pero, lo que son las cosas, lo que llegó fue la reacción del Celta de la mano de, quién si no, Iago Aspas. Antes había marcado Javi Rodríguez en una jugada de esquina aprovechando un balón sin dueño en el área pequeña (minuto 69). La defensa del Madrid estuvo lenta después de un primer despeje al intento de tacón de Hugo Álvarez. Sin Borja Iglesias en el campo minutos antes, a Claudio Giráldez le faltaba un delantero. Aspas salió en lugar de Hugo Sotelo y un minuto después de pisar el césped fue suyo el pase al sueco Williot para que este batiera por bajo a Courtois (minuto 76). El pase recordó al que había dado Güler en el tercer gol de los blancos, pero todavía tenía otro que dar el de Moaña, de tacón a Pablo Durán. Esta vez reaccionó bien Courtois, que en esos minutos finales se convirtió en el mejor de los blancos. Pudo haber convertido un saque desde su portería en una asistencia de haber tenido más puntería Mbappé, al que tampoco se le puede reprochar el esfuerzo. Más que exceso de confianza, lo que evidenció el Madrid en esa recta final fue el cansancio de alguno de sus jugadores, caso de un Jude Bellingham que apenas tiene descanso y llegó a la previa como duda. Pero igualmente al Bernabéu le entró el miedo al ver casi desmoronarse el castillo, justo cuando lo que le pide al equipo es una reacción para poder disputarle al Barça el título de Liga. De la fiesta en el minuto 48 se pasó a un final acompañado de algunos pitos. Sin embargo, ahí sigue el Madrid a cuatro puntos y con el punto de mira puesto en el clásico.