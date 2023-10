El expresidente del FC Barcelona, Sandro Rosell, ha reconocido y explicado los pagos que el Barça realizó al exvicepresidente de los árbitros José Enríquez Negreira. Durante una entrevista en 'Catalunya Ràdio', Rosell ha defendido los pagos: "Sabía quién era, era el señor que hacía los informes arbitrales de toda la vida. Informes que sólo faltaría que no se hicieran, cualquier equipo grande hace informes arbitrales. No sé quién le firmaba porque era un proveedor que pasada entre presidente y presidente".

El exvicepresidente ha querido contextualizar la cifra de 7 millones de euros que el FC Barcelona pagó a Enríquez Negreira durante varios años: "Nadie se ha parado a hacer el análisis de que, si pagábamos unos 400.000 euros al año, era por 100 informes, lo que serían unos 4.000 euros por informe. Por un informe arbitral que te puede salvar de una tarjeta amarilla o un penalti".

Rosell, que fue presidente del 2010 al 2014, ha defendido que "decir que el Barça ganaba por Negreira" es "muy bestia": "Teníamos un tal Messi, un Busquets, un Jordi Alba, un Iniesta, un Xavi, un Pep en el banquillo, luego Tito...".

"La RFEF ya dijo que no tenía ninguna influencia en los árbitros" ha reiterado el expresidente, y concluye: "Se ha hecho una bola de una cosa muy simple. Hacía informes, sí, se le pagaba, sí, normal. ¿Qué influencia tenía? Cero. Cuando la gente dice esto están poniendo en duda a todos los árbitros de Primera y Segunda División.

Sobre la acusación de Villarejo sobre Laporta: "Quiero no creérmelo"

El excomisario José Manuel Villarejo aseguró este lunes en RAC 1 que fue Joan Laporta quien aportó a la Policía la información necesaria para la detención de Rosell por blanquer de capitales. El exvicepresidente admite no querer creérselo. "Te tambalea el cerebro una información como esta, reflexioné mucho ayer muy enfadado" explicó Rosell.

El exvicepresidente estuvo dos años en prisión preventiva acusado de organización criminal y blanqueo de capitales. Rosell ha admitido que quiso ver a Laporta y que recibió una llamada y un mensaje de voz del presidente, que aún no ha contestado: "Una de las cosas que aprendes con los años es que las decisiones se han de tomar en frío. Quiero analizar y llegar hasta el final. Deseo muchísimo que cuando nos veamos con Jan, tanto él como yo como Bartomeu hemos de hacer una catarsis y decir ya vale, siempre y cuando lo que dijo Villarejo sea mentira, porque sino no hay catarsis posible" sentencia.

En lo deportivo, dice que ve "al Barça en reconstrucción deportiva" pero evita hablar del resto porque no tiene datos. Sin embargo, Rosell no duda en criticar las famosas 'palancas' que han mejorado la situación económica del club: "En mi casa mi padre y mi abuelo me decían que el patrimonio se tiene que tener y no vender" dice.