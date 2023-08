La BBC, Le Monde, El Universal de México y hasta el New York Times. Los principales medios de comunicación internacionales se han hecho eco estos últimos días del polémico beso del presidente de la Real Federación Española de Futbol (RFEF), Luis Rubiales, a la jugadora Jenni Hermoso, durante el Mundial de Fútbol de Australia. También de sus versiones: Rubiales aseguró que fue "mutuo y consentido", algo que la futbolista ha negado categoricamente.

La cadena británica BBC ha abierto incluso este sábado con la noticia de la suspensión temporal de la FIFA al presidente de la Federación y sigue el caso minuto a minuto, lo que demuestra el interés generado en Reino Unido por el caso. The Guardian ha dedicado sus cuatro primeras noticias al asunto y una columna de opinión en la que se califica la actitud de Rubiales como "inaceptable" y "sintomática del sistema".

En Francia, el caso también abre medios como Le Monde, que habla de "dimisión forzada" tras la suspensión de Rubiales. Pero la noticia se ha comentado durante días: este mismo medio lo calificó de "agresión sexual", mientras que Le Parisien afirmó que Rubiales "había prendido fuego" a la situación tras su discurso en la Asamblea y L'Equipe habló de "revuelta histórica" entre las futbolistas españolas por su negativa a ir a la selección si su presidente no se retiraba del cargo.

En las portadas de Francia, Alemania y Portugal

La sucesión de noticias se mantienen también en las portadas de Alemania, de Italia y de nuestros vecinos portugueses. En el diario alemán Die Welt se habla del "escándalo" del beso y la negativa de Rubiales a dimitir. En esta línea también publicaba un artículo el Süddeutsche Zeitung que resalta como el presidente "se veía a sí mismo como una víctima", después de que Rubiales dijera que fue la jugadora la que le alzó.

Desde el medio italiano La Repubblica, se habla de la "batalla en los tribunales" que habrá entre Rubiales y Hermoso y señala que el presidente "no se rinde" pese a la presión pública. En Portugal, para el Jornal de noticias y Publico la suspensión de Rubiales es el segundo tema más importante del día. Este último incluso criticó estos días en una columna de opinión la actuación del presidente.

Aunque cada uno en su idioma, hay palabras que no dejan de repetirse en todos ellos: "beso" en La Repubblica (Italia), "no consentido" en el Diario de Notícias (Portugal) o "feminismo" en el Liberation (Francia). Este el mapa intermacional de un hecho que no solo ha sacudido al deporte español, sino a medio mundo.