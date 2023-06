Silvio Berlusconi, el presidente que supo mezclar política y fútbol con una personalidad arrolladora para llegar al poder, ha fallecido este martes a los 86 años por un problema pulmonar. El exmandatario es recordado dentro del 'Calcio' italiano por haber sido el presidente del AC Milan en su era dorada (1986-2017), aprovechando al club 'rossoneri' como trampolín para llegar al poder político en Italia.

Berlusconi levantó al Milande una situación precaria deportiva y económica (dos descensos administrativos, en 1981 y 1983) y le llevó en volandas a conseguir tres ligas y dos Champions, a base de talonario (más de 700 millones de euros en fichajes) antes de las elecciones de 1994. La gente confió en 'Il Cavaliere' en las urnas por lo que había hecho con el club rossonero y le convirtió en Primer Ministro de Italia ese mismo año con su partido, de centroderecha, 'Forza Italia'. Ese mismo año terminó conquistando la quinta Copa de Europa y la decimocuarta liga para el Milan.

Tras tres etapas con un éxito incontestable, llegó el fin de una era para el Milan en 2007, con la que fue la quinta Liga de Campeones de Berlusconi. El declive de una de las entidades más poderosas del "calcio" se hizo absoluto en 2006, cuando se confirmó que había estado implicada en el conocido como "Caso Calciopoli", pese a que consiguiera mantener la categoría.

En 2017, con el Milan sumido en una importante crisis económica, de juego y resultados, Berlusconi dio un paso al lado y puso fin a la etapa más importante de la historia del Milan.

"Intentó mejorar Italia y el deporte"

El italiano Arrigo Sacchi, exentrenador y leyenda del Milan, lloró la muerte de Silvio Berlusconi, su gran valedor y que le entregó las llaves del proyecto milanista en 1987.

"Siento una gran pena. Era un gran personaje, que intentó mejorar Italia y el deporte, pero no siempre fue comprendido. Le había llamado hace unos días, pero no pude hablar con él", dijo llorando en una llamada telefónica con ANSA.

"Me siento mal, a pesar de todo no me lo esperaba. Era un amigo brillante al que le debo todo. Silvio Berlusconi era un hombre generoso e intentó cambiar este difícil país hecho de individualistas. ¿Él también lo era? No, pensaba en conjunto y veía muy lejos: cuando me contrató le dije 'o estás loco o eres un genio'. A la vista de los resultados, usted me da la respuesta...", sentenció.

Sacchi levantó dos Copas de Europa (1989 y 1990), un 'Scudetto' (1987), dos Copas Intercontinentales (1990 y 1991), dos Supercopas de Europa (1990 y 1991) y una Supercopa de Italia (1989) durante su etapa en el club 'rossonero' (1987-1991), la primera de los tres históricos técnicos que tocaron el cielo con el Milan. Los italianos Carlo Ancelotti y Fabio Capello fueron los otros dos