"Una era termina con la muerte de Silvio Berlusconi", ha coincidido en su evaluación la líder del Partido Democrático (PD, centro-izquierda), Elly Schlein.

"Todo nos divide y nos separa de su visión política, pero queda el respeto que humanamente se le debe a quien fue protagonista de la historia de nuestro país", ha dicho Schelin, quien ha dado su pésame a la familia.

De manera similar, Giuseppe Conte, líder del Movimiento 5 Estrellas, ha recordado que el político y empresario "contribuyó a escribir páginas significativas de nuestra historia en todos los campos en los que se introdujo".

"Provocó y polarizó el debate público quizás como ningún otro, y también quienes lo enfrentaron como un opositor político al que debe reconocer que nunca le ha faltado coraje, pasión, tenacidad", ha añadido Conte en redes sociales.

“Silvio Berlusconi è stato un imprenditore e un politico che in ogni campo in cui si è cimentato ha contribuito a scrivere pagine significative della nostra storia. Ha acceso e polarizzato il dibattito pubblico forse come nessun altro, e anche chi lo ha affrontato da avversario…“