La selección española no oculta su alivio por la ausencia de Haaland en el partido de este sábado contra Noruega. Así lo ha expresado el seleccionador, Luis de la Fuente, en rueda de prensa en La Rosaleda (Málaga), previa al partido: "Si te dijera que me gustaría ver a Haaland mañana y me dijeras que me crees, mentiríamos los dos".

Previamente, en declaraciones a TVE, el riojano se ha mostrado "con mucha ilusión y muchas ganas" de empezar su nueva etapa. "Esperamos ver una muy buena cara de los fantásticos jugadores que tenemos en la selección española", ha afirmado.

"No soy un talibán ni un fundamentalista del sistema, me gusta que los jugadores puedan rendir al máximo nivel, lo importante es la idea", ha añadido acerca del sistema que piensa emplear sobre el terreno de juego. Esa idea para De la Fuente es de fútbol ofensivo y de posesión.

Por ello, a la pregunta de si Morata y Aspas son compatibles en la delantera, la respuesta ha sido "por supuesto". "Vivo al margen de las comparaciones, vivo el presente y el futuro", ha respondido sobre las comparaciones con Luis Enrique. No ha querido adelantar un posible once.

Ante el resto de medios ha lamentado no poder realizar el entrenamiento posterior a puerta abierta, porque ha dicho necesitar "intimidad". El técnico de Haro espera ultimar detalles en la sesión, pero se ha mostrado con confianza tras lo visto durante la semana: "He visto trabajar a este grupo y me he quedado impresionado".

De la Fuente ha zanjado el debate sobre los roces entre Ceballos y Gavi: "ya no hay debate, lo de los clubes está olvidado". Y acerca del barcelonista, ha asegurado que no le condiciona el sistema por su versatilidad: "No me condiciona ningún conflicto, sino todo lo contrario".

En cuanto al sistema, y en relación con las declaraciones del día anterior de Iago Aspas sobre Luis Enrique, el de Haro (La Rioja) ha asegurado: "El éxito son los jugadores, no el plan A, B o C. A mí me gusta tener diferentes alternativas, lo que quiero es tener una relación fantástica de futbolistas".

El seleccionador es consciete de que empezar con un buen resultado ante Noruega "daría mucha tranquilidad y seguridad", pero no condiciona la alineación al hecho de tener que jugar dos partidos en 72 horas.

En cuanto a la alineación, no ha desvelado pistas ni en la portería, donde ha matizado sus declaraciones previas al juego con los pies: "Dije que lo que me inquieta es que el portero pare, se sacó de contexto. Necesitamos también el juego con los pies, eso enriquece".

Acerca de otorgarle la condición de cuarto capitán a Mikel Oyarzabal, ha afirmado respetar la norma de "mayor número de internacionalidades", pero al mismo tiempo ha añadido: "También les propuse que se eligiera un capitán de futuro y les pareció muy bien. El liderazgo se gana, no se regala. La gente que tiene el nivel para ser un líder se ve enseguida y Mikel es uno de ellos".