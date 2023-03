España - Noruega | De la Fuente, aliviado por la baja de Haaland

La selección española no oculta su alivio por la ausencia de Haaland en el partido de este sábado contra Noruega. Así lo ha expresado el seleccionador, Luis de la Fuente, en rueda de prensa en La Rosaleda (Málaga), previa al partido: "Si te dijera que me gustaría ver a Haaland mañana y me dijeras que me crees, mentiríamos los dos".

Clasificación a la Eurocopa 2024 en directo: España - Noruega, sábado a las 20:45 horas en La 1 y RTVE Play