El capitán del Celta de Vigo, Iago Aspas, se muestra feliz en su regreso a selección española masculina de fútbol y se ha acordado de la anterior etapa: "Con Luis Enrique teníamos un estilo muy marcado, pero no teníamos Plan B. No teníamos otros registros para dar la vuelta a la situación".

Aspas ha soltado la 'bomba' al ser preguntado por el España-Marruecos del pasado Mundial de Qatar, donde se echó de menos la falta de gol.

El de Moaña (Pontevedra) no se ha acordado del anterior seleccionador únicamente por ese partido, sino que ha reconocido no haber hablado con él sobre sus ausencias ni "tampoco cuando me llamaba". "Quiero pensar que era por motivos deportivos, no se me dijo lo contrario".

“Con Luis Enrique no teníamos otros registros para darle la vuelta a la situación“

Acerca de una razón que se atribuyó a Luis Enrique sobre su juego defensivo y que en el Celta el equipo juega para él, Aspas lo ha tenido claro: "No estuve mucho de acuerdo y no tuve una charla con él sobre eso. Yo en mi equipo tengo que correr como el que más, cada fin de semana hago más de 10 km. En el Celta no podemos depender de un solo jugador porque el rival te aniquila. Creo que soy versátil, tengo varios registros".

El delantero gallego ha agradecido el apoyo de los aficionados, "que reconforta", que se acordaban de él cuando estaba ausente de las listas, como la del anterior Mundial.

No obstante, ha tenido tiempo para bromear cuando le han preguntado acerca de la anécdota de Luis Enrique, que dijo tenerlo en su equipo de liga 'fantasy': "Seguro que era amigo del cronista y me ponía buenas puntuaciones".

"Ahora me toca a mí" "Ahora me toca a mí", la frase que repite como un mantra y que ha vuelto a viralizar para un anuncio con un patrocinador, no cree en cambio que sea una llamada a la titularidad con la selección: "Vengo a ocupar el rol que me digan y a apoyar a mis compañeros". Aspas ve lo positivo de su versatilidad, "puedo jugar de delantero, de segunda punta, de enganche o por bandas", pero también la cruz: "Puede que me toque ser suplente de todos". "Ahora el 'míster' ha traído a los tres mejores goleadores nacionales. Si no hay gol, no sé qué más se le puede pedir". Sin embargo, es consciente de que su edad es un hándicap para los futuros compromisos de la Roja: "Me costó muchísimo llegar, entré bastante tarde porque venía de jugar en Segunda algún año. Disfruto cada partido como si fuera el último, no miro año y medio".