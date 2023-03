Sin embargo, en los palcos sí que se han llegado a vivir escenas algo bochornosas. Florentino Pérez quiso hacer las paces con Joan Gaspart por el fichaje de Figo. "Venga esa mano, Gaspart", al tiempo que el entonces presidente del Barça se la negaba.

Hay que remontarse al siglo XX para ver a Lorenzo Sanz marchándose del palco del Camp Nou llamando "impresentables" a los directivos culés o a Ramón Mendoza saltando al grito de "es polaco el que no bote", en Barajas.

De entre los dirigentes actuales, con el que mejor relación guardaba Florentino Pérez era precisamente con Laporta con la Superliga como proyecto de futuro común. Con los anteriores no fue tan fluida.

"Nos quitaron a Di Stéfano, no dejaremos que nos quiten a Neymar", dijo Josep Maria Bartomeu, hoy investigado, en una rueda de prensa cuando saltó el escándalo anterior: el 'caso Neymar'. El fichaje del brasileño también salpicó a, Sandro Rosell, actualmente también investigado. El segundo incluso pisó la cárcel por supuesto blanqueo, aunque luego fue absuelto.