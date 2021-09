El técnico del Barcelona, Pep Guardiola, ha dicho basta, y a las primeras de cambio en la rueda de prensa previa al partido de ida de semifinales de Champions frente al Real Madrid se ha despachado a gusto frente a su colega Jose Mourinho, pero también con punzadas a la prensa que amplifica sus declaraciones. Buscando la cámara de Mourinho ("no sé cuál es la cámara del señor José, supongo que todas aquí", dijo nada más empezar) ha asegurado que "en esta sala, el es el puto jefe, el puto amo, el que más sabe del mundo" y ha matizado que él "no quiere competir ni un instante". [Real Madrid - FC Barcelona en vivo, miércoles a las 20:30h.]

Guardiola, que se ha mostrado enfadado por las últimas declaraciones del entrenador blanco, ha asegurado estar harto. "Mourinho ya ha ganado fuera del campo, durante todo el año. Le regalo su Champions particular fuera del campo, que se la lleve a casa, que la disfrute".

"El miércoles saldremos a intentar jugar al fútbol. Yo solo recuerdo que hemos estado cuatro años juntos. Él me conoce y yo le conozco. Si se quiere quedar con las declaraciones de después de la Copa del Rey o seguir leyendo a los amigos de Florentino Pérez y le hace más caso a ellos que a la relación que tuvimos, que siga leyendo a la “central lechera” que todos conocéis aquí". ¿La central lechera? ¿Qué es eso? En los ambientes de la profesión periodística, dícese del nombre clave con el que se conoce en el entorno azulgrana a la prensa promadridista.

Guardiola ha asegurado que él también podría sacar una lista con muchas decisiones polémicas, pero que no tiene gente que se lo apunte, otro cañonazo institucional al Real Madrid. "Podría sacar una lista de agravios comparativos pero no acabaríamos nunca. Podemos recordar Stamford Bridge, podemos recordar muchas cosas, pero no tengo un árbitro ni tantos secretarios ni directores generales ni gente que me apunte esas cosas".

El de Santpedor ha querido aclarar sus polémicas declaraciones tras la final de la Copa del Rey y ha afirmado que "dijo que el colegiado estuvo atento". "Solo dije que el árbitro estuvo muy atento y muy listo. Mourinho me puede creer o no, aunque está más cerca de creer lo que lee que a mí".

Y ha matizado que "no voy a justificar mis palabras. Yo felicité al Madrid por la Copa que ganó merecidamente en el campo ante un equipo que yo represento y del que me siento muy orgulloso. No me justifiqué con el árbitro. Nunca lo he hecho".

"Siempre he pensado que si no se me entiende es porque no me explico, pero mis palabras no tienen nada que ver con lo que dije (sobre el gol de Pedro en la final de la Copa del Rey, anulado por un correcto fuera de juego). El árbitro estuvo muy atento y el fuera de juego es muy justo. Dije que por esas cosas te quedas sin un título, por detalles", argumentó.

Además, ha querido responder a las afirmaciones de Sergio Ramos y ha comentado que no eran las opiniones del sevillano. “Lo que dijo Sergio Ramos no era su opinión, es una cosa que el club le dijo que dijese”.

"Hace seis años convenció a los del Chelsea y ahora a los del Madrid. En esta mi casa se hacen muchas cosas mal, pero siempre intentamos jugar bien al fútbol. Y Jose lo sabe, porque también le hemos ayudado en su formación, al igual que él me ha ayudado a mí".

"Fuera del juego puedo dar mi opinión. Mourinho lo domina mejor fuera del campo. Mis jugadores saben que no hay excusas. Si perdemos la Copa es porque ellos han sido mejores y si ganamos la Liga es porque hemos sido mejores. Venimos con un estilo que no hacemos para sacar pecho ni como bandera. Sólo defendemos esta forma que nos ha dado éxitos y a la selección", añadió.

"Cuando no dices nunca nada, a veces, por lo que representa la institución, sabe mal que un colega crea más a la información que a uno mismo. Preferiría que me creyera más a mí por mi trayectoria", lamentó Guardiola, que no desveló quién sustituirá a Iniesta. "Once saldremos. Igual el Madrid acaba con diez pero nosotros con once saldremos", ironizó otra vez.