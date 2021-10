El centrocampista del Barcelona Andrés Iniesta no jugará ante el Real Madrid el partido de ida de semifinales de la Liga de Campeones que el miércoles se disputará en el estadio Santiago Bernabéu, tal y como ha confirmado su entrenador, Josep Guardiola, tras la sesión de entrenamiento. [Real Madrid - FC Barcelona en vivo, miércoles a las 20:30h.]

Iniesta se retiró a los diez minutos del inicio de la sesión acompañado por el fisioterapeuta Emili Ricard, con el que se había ejercitado previamente, al margen del grupo. El centrocampista, que aterrizó en Madrid como la principal incógnita de Guardiola para el tercer 'clásico' de las últimas semanas a causa de una contractura en el sóleo de la pierna derecha, es baja definitiva tras recaer en el inicio del entrenamiento.

"Iniesta es baja cien por cien", dijo Guardiola, que añadió no saber aún quién le va a sustituir. "No lo sé. Alguien va a jugar. Igual cambiamos de forma de sistema. Pero nosotros saldremos con once. Ellos igual acaban con diez pero nosotros saldremos con once, ironizó Guardiola. El entrenador del Barcelona se mostró confiado, no obstante, en recuperar al jugador para el choque de vuelta.

Esta es la lista de convocados del Barça, en la que hay cuatro jugadores del filial: Valdés, Pinto, Alves, Piqué, Puyol, Xavi, Iniesta, Villa, Messi, Mascherano, Keita, Sergio, Pedro, Milito, Afellay, Jeffren, Fontàs, Thiago, Montoya y Sergi Roberto.