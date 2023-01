Memphis Depay no ha acudido al entrenamiento del FC Barcelona previsto para este miércoles. El futbolista no ha especificado su ausencia que ha pillado por sorpresa al club, mientras surgen los rumores alrededor de la figura del neerlandés por un posible trueque del futbolista con el Atlético de Madrid por Yannick Carrasco.

Según ha podido saber TVE, el club azulgrana no entiende esta ausencia como una forma de protesta o rebelión por su posible salida. La sorpresa ha sido tal que el propio Xavi Hernández, entrenador del Barça, ha aludido a la profesionalidad de Memphis durante la rueda de prensa de este miércoles, añadiendo que hablaría con él personalmente sobre este tema.

"De momento no tengo noticia. Sigue siendo jugador nuestro. Estoy encantado con él. Es positivo y es jugador nuestro. Veremos qué pasa en las siguientes horas o días pero en principio cuento con él en todo. Hablaré con él para ver qué me explica, qué sensaciones tiene y si se quiere ir o no", aportó.