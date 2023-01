El técnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti, ha comparecido ante los medios para hablar de su partido de Copa del Rey frente al Villarreal. Un duelo que podrán seguir este jueves por La 1 de TVE y para el que el italiano pide confiar en su equipo.

"Todo el mundo da por muerto al Real Madrid, pero hay que salir de esta dinámica. Tenemos que tener la calma y la confianza porque la temporada es muy larga", ha señalado Ancelotti en rueda de prensa.

Además, asegura que este Madrid no está en "un fin de ciclo" sino que es "un momento de transición de una época fantástica a otra época".

"Es complicado tener un nivel alto de competición sí. Lo que no era previsible era tener lesiones como la de Tchouaméni o Lucas Vázquez. Tenemos que aguantar este mes, estos partidos. Pensamos que mañana es un partido difícil . Todo el mundo da por muerto al Real Madrid, pero hay que salir de esta dinámica. Tenemos que tener la calma y la confianza porque la temporada es muy larga. No vamos a bajar los brazos nunca. Ni mañana ni el domingo. Vamos a salir. ¿Cuándo? No lo sé. Tenemos la esperanza que vamos a cambiar esta dinámica . Espero que sea mañana"

" Toni lo está haciendo muy bien para mí. Está en buena condición física, No ha ido al Mundial. Está descansado. Luca es distinto porque vuelve del Mundial y su condición no es óptima, pero poco a poco él va a dar su mejor versión esta temporada".

QUÉ LE PIDE A CAMAVINGA

"El cambio contra el Valencia era un cambio técnico. Lo he cambiado para evitar jugar con 10. Con el Barcelona en el aspecto defensivo lo pudo hacer mejor, pero lo he cambiado para meter más a un jugador enfrente. Es verdad que lo he quitado mucho al final de la primera parte. No siempre he sido justo con él, pero mañana va a aportar al equipo".