La experiencia contra la juventud. La pillería contra la madurez. Julián Álvarez y Olivier Giroud han resultado ser dos de los mejores aliados que Messi y Mbappé se han podido encontrar en este Mundial. Además, para seguir con las estadísticas, ambos también están empatados a goles con cuatro cada uno en sus respectivos casilleros.

Julían Álvarez, ese niño que hace 10 años se tomaba fotos con Messi cuando apenas tenía 12, hoy ha resultado ser el mejor 'Robin' para su ídolo de la infancia. Prueba de ello es el doblete que 'La Araña' logró en las semifinales contra Croacia y que el propio Messi reconoció cuando recibió el premio MVP del partido, queriendo aludir al "destacado partido" que había hecho Álvarez.

El delantero del Manchester City ha conseguido sentar a Lautaro Martínez, delantero centro indiscutible en los primeros partidos, y abrirle más las posibilidades a Scaloni a la hora de elegir goleador.

“10 years ago: asking Leo Messi for a pic as big fan, dreaming of World Cup one day…



Tonight: Julián Álvarez from Calchín scores in World Cup semifinal.



��️���� #Qatar2022 pic.twitter.com/DhwozBijJu“