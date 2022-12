Los goles que se marcaban en el estadio de Lusail, que acogerá la gran final del domingo, se veían convertidos en escenas de animación a los pocos minutos, para regocijo de los espectadores. El 3-0 de Argentina a Croacia, obra y gracia de Leo Messi servido a los pies de Julián Álvarez, fue una auténtica jugada de dibujos animados. Marca de la casa, regate, desborde y genialidad, que certificaban el billete a la final para la selección argentina, la sexta para su país, la segunda para él.

Fue uno de los mejores goles del Mundial, posiblemente la jugada individual más brillante, y también la coronación personal del partido de Messi, que enhebró a su marcador, Josko Gvardiol, uno de los mejores defensas del torneo, con un doble regate antes de asistir a su compañero para que empujara a la red. De nuevo su faceta de asistente y goleador, con cinco goles y tres asistencias, retando en este aspecto a Kylian Mbappé, que jugará con Francia la otra semifinal ante Marruecos. Otra exhibición del '10', que desafía la leyenda de Diego Armando Maradona y aspira de nuevo a ganar la Copa del Mundo, tras la que perdió la selección argentina en 2014.

Secuencia de pases en la jugada de Messi, que asistió a Julián Álvarez en el 3-0. Fuente: Opta

Leo Messi apura su último baile en este Mundial, y ya es el máximo goleador de Argentina en los Mundiales, con 11, pero no está solo. Se ha buscado dos socios de excepción, que coreografiaron con él la mejor actuación de Argentina en este campeonato: Julián Álvarez, que marcó dos goles y provocó el penalti del primero, y Enzo Fernández, que se ha asentado en el once, dio el pase a Álvarez que le plantó en el área en el penalti y ya es una de las joyas del próximo mercado de fichajes.

Enzo Fernández y Julián Álvarez no estaban en las primeras alineaciones de Lionel Scaloni. Entraron a la vez como suplentes en los dos primeros partidos, frente a Arabia Saudí y México, pero desde entonces se han asentado en el once titular y de ahí no han salido. El centrocampista del Benfica, brújula ofensiva (42 pases completados, el que más en el equipo argentino), y el delantero del Manchester City, habitualmente a la sombra del gigante Erling Haaland, brillaron con luz propia.

No es un fino estilista, no entra en contacto en demasía con el balón (28 intervenciones, menos que el ‘Dibu’ Martínez en la portería), pero Álvarez aporta coraje y es resolutivo, como demostró en el 2-0. Tras un córner de Croacia, Julián Álvarez se hace con un rebote procedente de los pies de Messi en el círculo central y se lleva el balón hasta la portería con una galopada a trompicones, con dos rechaces incluidos hasta batir a Livakovic.

00.58 min Argentina 2-0 Croacia: Gol de Julián Álvarez

Julián Álvarez (22 años) lleva cuatro goles en este Mundial, y transformó en dos goles sus dos remates a puerta en este encuentro. Pero también estuvo muy trabajador en defensa, persiguiendo rivales y recuperando balones hasta llegar a su propia área. Fue sustituido en el minuto 74 para que Paulo Dybala disputase sus primeros minutos del torneo.

Por su parte, Enzo Fernández (21 años), aliado en el centro del campo con un Leandro Paredes más entregado a tareas defensivas, pudo brillar en la construcción del juego, con el pase en profundidad que dejó a Álvarez solo ante el portero croata -no pudo obrar sus milagros Dominik Livakovic- y combinando en pared con Messi en otra jugada que estuvo a punto de terminar en gol en la segunda parte. Completó 17 pases en el último tercio del campo, solo superado por el croata Mateo Kovacic (24).

Pases de Enzo Fernández en el Argentina 3-0 Croacia. Fuente: Opta