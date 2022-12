En un Mundial donde los porteros están siendo grandes protagonistas, Croacia se ha plantado en semifinales con un guardameta por bandera. Dominik Livakovic está siendo uno de los jugadores más destacados del torneo y se ha erigido como un héroe en su selección, con tres penaltis parados a Japón y uno a Brasil.

Jugador del Dinamo de Zagreb, su actuación le ha puesto en el escaparate mundial y ya suena para suplir al lesionado Neuer en el Bayern de Múnich, un salto que, a sus 27 años, impulsaría su carrera de forma meteórica.

"Es, probablemente, el mejor portero del momento, el mejor en este Mundial", afirma con rotundidad Mato, un aficionado croata desplazado a Doha. "Es fantástico tenerle, pero espero que no le necesitemos hoy en la tanda de penaltis y podamos ganar antes".

“Es el mejor en este Mundial“

Coincide Bora, otro aficionado croata que tampoco quiere la que sería tercera tanda de penaltis consecutiva para su país: "Tenemos al mejor portero de este Mundial, pero hoy vamos a ganar antes, en los 90 minutos". Además, no solo tilda de héroe a Livakovic, sino a todo el equipo: "Todos nuestros jugadores son unos héroes".

Su progresión ha sido tan espectacular que esta semana se viralizó un video publicado por la FIFA en el que Luka Modric le animaba hace un año, en un momento complicado para el cancerbero: "Veo que no progresas. ¿Quizás es la presión? Quizás no. Es porque irradias poca certeza. Eso contagia al equipo ¿Entiendes? De eso estoy hablando. ¿Por qué no puedes cometer un error? Todos se equivocan. Siento que tu problema es que tienes miedo de cometerlos. ¿Quién no se equivoca? Por favor, dime una persona. No llegué hasta aquí siendo temeroso. Solo empeora las cosas. Eres un gran portero. Lo sabes, ¿verdad?"

“Modric �� Livaković



The @HNS_CFF captain's faith in his keeper has paid off in a big way ����“ — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 9, 2022