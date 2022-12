15:05

Brasil disputó 7 prórrogas en los Mundiales FIFA (nunca perdió): Francia 1938 (2-1 a Polonia y 0-0 vs Checoslovaquia), Suiza 1954 (0-0 vs Yugoslavia), México 1986 (0-0 vs Francia), Estados Unidos 1994 (0-0 vs Italia), Francia 1998 (0-0 vs Países Bajos) y Brasil 2014 (0-0 vs Chile). Récord total: 1G-6E-0P.