Croacia ha eliminado a Brasil en cuartos de final del Mundial de Qatar. El partido, jugado en el Education City de Doha, ha resultado ser una nueva sorpresa del torneo, cuando parecía que ya no quedaban más. Ahora esperan al ganador del Países Bajos - Argentina.

Una nueva prórroga, y ya van ocho en nueve eliminatorias para los croatas, más los penaltis tuvieron que ser necesarios para decidir el ganador. Neymar resultó desequilibrante y adelantó a Brasil, pero Petkovic hizo lo que parecía imposible y forzó la tanda decisiva.

En la misma volvió a aparecer Livakovic parando un penalti a Rodrygo, pero no hizo falta que hiciera más, ya que Marquinhos la mandó al palo y no hizo falta tirar un quinto. El defensa brasileño también fue decisivo a su pesar en el gol de Croacia.

La igualdad fue la tónica desde los primeros minutos. Croacia fue el primer rival que le disputó a Brasil la iniciativa y la posesión del balón, lo que se notó también en la paridad de ocasiones de gol en el primer tercio del tiempo antes del descanso.

Pero los de Tite metieron una marcha más, la que necesitaban para hacer llegar el balón a los cuatro de arriba y que combinaran entre ellos. En esa tesitura, los croatas confiaban sus opciones a balones largos a las bandas para aprovechar la velocidad de Perisic o Juranovic.

Las bandas eran las que no explotaba la 'canarinha' que no lograba abrir brecha en las líneas croatas, muy juntas, y sus ataques se iban espesando por minutos. El empeño en entrar con pases filtrados solo daba ocasiones a balón parado.

En una de esas estuvo a punto de sorprender Neymar de lanzamiento directo, que se le complicó a Livakovic tras rozar en uno de sus compañeros de la barrera. Sin goles en la primera parte.

Todo el trabajo que no tuvo Livakovic en la primera parte lo tuvo en un minuto en la reanudación en una sucesión de dos ocasiones, una de Neymar que envenena Gvardiol y otra de Vinicius, que le obligaron a hacer gala de reflejos.

Croacia, ocho prórrogas en nueve eliminatorias

Croacia llegó a la final de Rusia 2018 después de tres prórrogas, cayó frente a España en la Eurocopa en la prórroga de octavos y pasó tras prórroga y penaltis en la inmediata frente a Japón. Brasil no iba a ser menos. Sumando las de anteriores torneos, ocho en nueve eliminatorias.

Los brasileños eran conscientes de que la tanda de penaltis era un riesgo, teniendo en cuenta el estado de forma de Livakovic, y trataron de apretar más el acelerador en el tiempo extra.

Eso dio algo de espacio a Croacia para contragolpear y enviar un aviso de Perisic tras una buena internada por la izquierda de Livaja. Se fue por encima del larguero y no contó como tiro a puerta.

No se puede perdonar ante Brasil. Su empeño en entrar por el centro podría ser una cabezonería para cualquier otra selección pero no para la pentacampeona. Ellos tienen a Neymar y otros, como España, no. El equipo rompió líneas y el capitán dribló a Livakovic para estamparla en la red (minuto 106). Era el gol 77 del delantero del PSG con su selección, igualando a Pelé.