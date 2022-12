La Copa del Mundo reúne a las mejores selecciones y futbolistas del mundo, pero en el Mundial de 2022 hay un inevitable aroma a fútbol inglés. El que aportan los clubes de la Premier League, la liga más poderosa del mundo, que exhibe músculo en Catar. De entre todos, el Manchester United es el equipo con mayor representación en los cuartos de final del Mundial de Qatar 2022 con 12 jugadores. El otro conjunto de la ciudad, el City de Pep Guardiola, es el segundo con once, los dos únicos que superan la decena.

Los 'red devils' mantienen prácticamente toda su expedición en Catar. Tres de sus jugadores están en la selección de Brasil (Antony, Fred y Casemiro), otros tres en Inglaterra (Rashford, Shaw y Maguire) y también en Portugal (Cristiano Ronaldo, Diogo Dalot y Bruno Fernandes). Más Tyrell Malacia, de Países Bajos y Raphael Varane, de Francia.

Han caído eliminados solo dos: Christian Eriksen (Dinamarca) y Facundo Pellistri (Uruguay). De los que siguen, seis son titulares en sus respectivas selecciones (Casemiro, Shaw, Maguire, Dalot, Bruno y Varane); y uno lo ha sido pero se ha sentado en el banquillo en el último encuentro con polémica, Cristiano Ronaldo: El resto son jugadores de rotación en sus equipos.

Los 'citizen' conservan, a estas alturas de competición, a 11 de los 15 que comenzaron. En Inglaterra suman cinco con Kyle Walker, John Stones, Jack Grealish, Kalvin Phillips y Phil Foden. Con Portugal siguen tres: Bernardo Silva, Ruben Dias y Joao Cancelo; y uno en Argentina (Julián Álvarez), Brasil (Ederson) y Países Bajos (Nathan Aké).

Todos, salvo Ederson, Grealish y Kalvin Phillips, son o han sido titulares en sus equipos en este Mundial. Por ejemplo, Foden y Julián Álvarez se acaban de hacer un hueco en el once y Joao Cancelo lo ha perdido. Solo han caído eliminados cuatro, en los últimos partidos de octavos de final: los centrales de España Aymeric Laporte y Rodri; el mediapunta de Bélgica Kevin de Bruyne, y el defensor de Suiza Manuel Akanji.

Si bien es cierto que el portero croata y el delantero argentino no han disputado ni un minuto en la competición y, en cambio, todos los del Real Madrid han sido importantes, y el que menos, Camavinga, ha completado el tercer partido de la fase de grupos con Francia ya clasificada.

Solo la selección de Inglaterra no tiene ningún jugador de nuestra liga, que está compuesta por 25 de la Premier y Jude Bellingham, del Borussia Dortmund de la Bundesliga. La liga alemana es la quinta en este ranking con 18 internacionales (8,7%), por detrás de la Serie A, con 22 (10,6%) y la Ligue 1, con 19 (9,1%).

25 de los 26 ingleses juegan en la Premier

Ostenta prácticamente el monopolio de su selección, con 25 de los 26 jugadores convocados por Gareth Southgate están en la Premier League. La excepción es Jude Bellingham, el centrocampista de 19 años del Borussia Dortmund. Además es la única liga que tiene presencia en las ocho selecciones de los cuartos de final.

LaLiga, la Bundesliga y la Serie A tienen jugadores en siete de ellas, de la española y de la italiana no hay ninguno en los ‘three lions’ y la alemana no aporta a la canarinha. La Ligue 1 no posee convocados ni en la inglesa ni la neerlandesa.